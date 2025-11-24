হোম > রাজনীতি

আমাদের উচিত, একে অপরকে সাহায্য করা—‘প্রথম বক্তব্যে’ জাইমা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বক্তব্যরত অবস্থায় জাইমা রহমানের এই ছবিটি ভাইরাল ফুটেজ থেকে নেওয়া

রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না হলেও এই প্রথম প্রবাসীদের ভোটার বিষয়ক একটি দলীয় সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমানকে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই বক্তব্যে তিনি দলের সদস্যদের একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) প্রবাসীদের ভোট কার্যক্রম নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভার্চুয়াল ওই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ থেকে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মাহবুব উদ্দিন খোকন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল যুক্ত ছিলেন।

৩৯ সেকেন্ডের ভিডিওতে জাইমা রহমান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘সবাইকে ধন্যবাদ। এত করে যে আপনারা সবাই এসেছেন, এত কাজ যে করেছেন। আপনারাদের চিন্তাভাবনায় কী অসুবিধা-সুবিধা, এটাও বললেন। কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে আলাপ করা হয়েছে। রিজভী (রুহুল কবির রিজভী) আংকেলও নোট নিয়েছেন; পাভেল আংকেলও (মওদুদ হোসেন পাভেল)। আমরা হয়তো সেন্ট্রালি দেখি কতটুকু করতে পারি।

‘অবশ্যই কাজটা যেন এগিয়ে যায়। সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে, সেটা করা উচিত।’

তিনি বলেন, ‘যতটা সম্ভব, আমাদের উচিত, একে অপরকে সাহায্য করা। খোকন আংকেল (মাহবুব উদ্দিন খোকন) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সময় অনুযায়ী কীভাবে করা উচিত। ওটা যেন আমরা দেরি না করি।’

জাইমা রহমানের এই বক্তব্যের বিষয়ে বিএনপি নেতারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রোববার ভার্চুয়াল সভায় দেওয়া ওই বক্তব্যটি অফিশিয়ালি প্রকাশ করা হয়নি। বিএনপির মিডিয়া সেল কিংবা জাইমার ফেসবুক পেজেও এটা প্রকাশ করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ একজন গোপনে বক্তব্যটি রেকর্ড করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যোগ দিয়েছিলেন জাইমা। ওই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে দেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিন সদস্যের ওই প্রতিনিধি দলে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও ছিলেন।

বাবা-মায়ের সঙ্গে ২০০৮ সালে লন্ডনে পাড়ি জমান জাইমা রহমান। সেখানে তিনি স্কুল, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা নেন। লন্ডনের লিংকন্স ইন থেকে বার-অ্যাট-ল সম্পন্ন করেছেন। এর আগে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে তিনি স্নাতক করেছেন।

