নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়।

‘জুলাইয়ের বিপ্লবীরা এক হও, লড়াই করো’, ‘যে হাত হামলা করে, সে হাত গুঁড়িয়ে দাও’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত’ ইত্যাদি স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা।

এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদসহ কেন্দ্রীয় নেতা ও দলের কর্মীরা মিছিলে অংশ নিচ্ছেন।

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

হান্নান মাসউদ বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ তাঁর দলের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আ.লীগ ও জাতীয় পার্টির বর্বর হামলার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিল।

জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে গুরুতর আহত নুরুল হক নুর

তাসনিম জারা বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। এ হামলা প্রমাণ করে, জুলাই এখনো শেষ হয় নাই।’

