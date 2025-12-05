হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতায় সারা দেশে বিশেষ দোয়া

বাসস, ঢাকা  

বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজের পর খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারা দেশে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর দেশের মসজিদগুলোতে বিএনপির পক্ষ থেকে এই দোয়ার আয়োজন করা হয়।

একই সঙ্গে রাজধানীর নয়াপল্টনে মসজিদে আয়োজিত দোয়া মাহফিলের অংশ নেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতারা।

এ সময় তিনি বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘বেগম জিয়া গণতন্ত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কারাগার থেকেই তাঁর রোগের সূচনা। চিকিৎসার অভাবে গুরুতর অসুস্থ হন তিনি।’

বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজের পর খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘বাংলাদেশের সব মানুষে দলমত-নির্বিশেষে এই মহান নেত্রীর জন্য দোয়া করছেন। তিনি যেন সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন এবং দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অভিভাবকত্বে আমরা উত্তরণ হয়ে যেতে পারি, সে জন্য দেশের জনগণে আল্লাহ তাআলার কাছে আকুতি করেছেন।’

সবার কাছে দলীয় চেয়ারপারসনের সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আসুন আমরা সবাই মিলে পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করি, যিনি আজীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে গেছেন, সেই নেত্রী যেন সুস্থ হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসেন।’

রাজধানীসহ দেশব্যাপী বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণও দোয়ায় অংশ নেন। একই সঙ্গে দেশনেত্রীর সুস্থতা কামনায় মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থনা করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার জন্য জার্মানি থেকে নয়, কাল কাতার থেকেই আসছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

দুই কারণে পিছিয়ে গেল খালেদা জিয়ার লন্ডন যাত্রা

বিমানবন্দর থেকে সোজা এভারকেয়ার হাসপাতালে জুবাইদা রহমান

ঢাকায় পৌঁছেছেন জুবাইদা রহমান

খালেদা জিয়ার লন্ডন যাত্রা পিছিয়ে গেছে

খালেদা জিয়ার জন্য কাতার থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আসতে বিলম্ব

লন্ডন থেকে ঢাকার পথে জোবাইদা রহমান

বিএনপির নামে ২৮০০ সিসির ডিজেল ইঞ্জিন ‘হার্ড জিপ’ নিবন্ধন দিল বিআরটিএ

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ‘কারিগরি সমস্যা’, খালেদা জিয়ার লন্ডন যাত্রায় কিছুটা বিলম্ব হতে পারে

সীমান্তে দুই বাংলাদেশি হত্যা, এনসিপির নিন্দা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা