হোম > রাজনীতি

যমুনায় স্মারকলিপি নিয়ে জামায়াতসহ ৮ দলের প্রতিনিধিরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনার পথে জামায়াতসহ ৮টি দলের প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনের আগে গণভোট ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনায় গিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের একটি প্রতিনিধিদল।

আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পল্টন থেকে মিছিল নিয়ে মৎস্য ভবন মোড় পর্যন্ত আসেন ৮ দলের নেতা-কর্মীরা। পরে সেখান থেকে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি স্মারকলিপি নিয়ে যমুনায় প্রবেশ করে।

প্রতিনিধিদলে রয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ফজলে বারী মাসউদসহ অন্যান্য দলের শীর্ষ নেতারা।

এর আগে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর মতিঝিল শাপলা চত্বর এবং কাকরাইল মোড়ে জড়ো হন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। সকাল ১০টায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মিছিল নিয়ে আসেন তাঁরা।

স্মারকলিপি জমা দিতে যমুনার পথে জামায়াতসহ ৮টি দলের প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সুমন জানান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে পল্টন মোড় অভিমুখে মিছিল শুরু হয়। জামায়াতের অন্যান্য শাখাও যুক্ত হয় এই মিছিলে। সেখানে অন্যান্য ইসলামী দল একত্রে উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যান তাঁরা।

সম্পর্কিত

এক দিনে যে পরিমাণ চাঁদাবাজি হয়, তা দিয়ে প্রতিদিন একটা গণভোট করা যাবে: তাহের

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন

শাপলা চত্বর ও কাকরাইলে জামায়াতসহ ৮ দলের নেতা-কর্মীদের অবস্থান

বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা: মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের সমর্থকদের বিক্ষোভ

সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ও নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই বিএনপির প্রার্থীকে গুলি: মির্জা ফখরুল

স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে আমজনতার তারেককে

রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ চাওয়া মুনতাসিরকে এনসিপি থেকে চূড়ান্ত অব্যাহতি

বিএনপির মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে সবাইকে কাজ করতে হবে, নেতা-কর্মীদের নজরুল ইসলাম খান

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা রিজভীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি

বিএনপির ফাঁকা রাখা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে মাথাল প্রতীকের প্রার্থী জোনায়েদ সাকি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা