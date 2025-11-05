হোম > রাজনীতি

বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা: মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের সমর্থকদের বিক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ অবরোধ করে কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার সমর্থকেরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা রেললাইনের ওপর টায়ার জ্বালান। গতকাল বিকেলে নাঙ্গলকোট উপজেলার রেলস্টেশনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত সোমবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি। ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন স্থানে মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের সমর্থকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গতকাল বুধবারও তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এদিন নাম ঘোষণার পর মনোনয়ন স্থগিত রাখা মাদারীপুর-১ আসনের কামাল জামান মোল্লার সমর্থকেরা সড়ক অবরোধ করেন।

রেললাইনে আগুন

রেললাইনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন কুমিল্লা-১০ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার নেতা-কর্মীরা। গতকাল নাঙ্গলকোট রেলস্টেশন এলাকায় এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা বিক্ষোভে পার্শ্ববর্তী লাকসাম রেলস্টেশনে সাগরিকা এক্সপ্রেস ও হাসানপুর স্টেশনে মহানগর গোধূলি আটকা পড়ে। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পান সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর ভূঁইয়া। আন্দোলনকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন নাঙ্গলকোট ও লালমাই অঞ্চলে বিএনপির জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করা মোবাশ্বের আলমকে মনোনয়ন দেওয়া হোক। তাঁরা মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

এ ছাড়া কুমিল্লা-৬ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের নারী সমর্থকদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। গতকাল বিকেলে নগরীর ধর্মসাগরপাড়ে অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়। নগরীর বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূবালী চত্বরে মিছিল শেষ হয়। পরে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি করা হয়। এ সময় তাঁরা সাবেক সংসদ সদস্য ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইয়াছিনকে দলীয় প্রার্থী করার দাবি তোলেন।

প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে বিক্ষোভ

ময়মনসিংহ-৩ আসনের ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনের প্রার্থিতা বদলের দাবিতে বিক্ষোভ করেন মনোনয়নবঞ্চিত আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরনের সমর্থকেরা। গতকাল বিকেলে গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে সহস্রাধিক কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভ করেন। এ সময় পৌর শহরে সড়কে যানজট তৈরি হয়।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনে ঘোষিত দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীরা। গতকাল দুপুরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে শ্রীনগর উপজেলার ছনবাড়ী এলাকায় এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মমিন আলীর শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।

চাঁদপুর-৪ আসনে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা এম এ হান্নানের অনুসারীরা টানা তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেন। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর সড়কের ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাংকিং ও রাজস্ববিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদকে প্রার্থী করা হয়েছে। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের কর্মী-সমর্থকেরা এর বিরোধিতা করছেন।

অবরোধ চলাকালে হান্নানের সমর্থকেরা ফরিদগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে দেন। এতে সড়কে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এ সময় নেতা-কর্মীদের হাতে লাঠিসোঁটা দেখা যায়।

জামান মোল্লার সমর্থকদের বিক্ষোভ

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত রাখার ঘটনায় তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষোভ করছেন। মনোনয়ন পুনর্বহালের দাবিতে গতকাল থেকে শিবচর পৌর এলাকার ৭১ সড়কে অবস্থান নেন কামাল জামান মোল্লার সমর্থকেরা।

জানা গেছে, গত সোমবার বিকেলে প্রার্থী ঘোষণার সময় মাদারীপুর-১ আসনে জামানের নাম বলা হয়। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় ঢাকা-ভাঙ্গা মহাসড়ক অবরোধ করেন মনোনয়ন না পাওয়া সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী লাভলুর সমর্থকেরা। পরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দলীয় দপ্তর থেকে জানানো হয়, অনিবার্য কারণে এ আসনের মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিকে সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়ায় বিক্ষোভ-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সমর্থকেরা। গতকাল বিকেলে শহিদুলকে ধানের শীষের প্রার্থী করার দাবিতে কালীঞ্জ ব্রিজ থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মানববন্ধন করেন কর্মী-সমর্থকেরা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকায় আজকের পত্রিকার প্রতিনিধিরা]

সম্পর্কিত

সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ও নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই বিএনপির প্রার্থীকে গুলি: মির্জা ফখরুল

স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে আমজনতার তারেককে

রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ চাওয়া মুনতাসিরকে এনসিপি থেকে চূড়ান্ত অব্যাহতি

বিএনপির মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে সবাইকে কাজ করতে হবে, নেতা-কর্মীদের নজরুল ইসলাম খান

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা রিজভীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি

বিএনপির ফাঁকা রাখা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে মাথাল প্রতীকের প্রার্থী জোনায়েদ সাকি

মাথাল প্রতীকে ৯৪ আসনে প্রার্থী দিল গণসংহতি আন্দোলন

‘বিএনপির কাছে ২০ আসন চায় এনসিপি, চায় মন্ত্রিসভায়ও হিস্যা’ শিরোনামে সংবাদ ভিত্তিহীন: এনসিপি

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

‘সমঝোতামূলক রূপরেখা’ তৈরিতে কমিটি করল জামায়াত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা