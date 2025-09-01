বিএনপির পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত

বিএনপির বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যমান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। সংগঠনটির সর্বশেষ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আহবায়ক প্রফেসর ডা. জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সদস্যসচিব কাদের গণি চৌধুরী।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য নিম্ন বর্ণিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহকে আহবায়ক করে সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, আইনজীবী ফোরামের ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ইউট্যাবের প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, বিএফইউজের কাদের গণি চৌধুরী, এ্যাবের ইঞ্জি. শাহরিন ইসলাম তুহিন, ড্যাবের ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, ঢাবি সাদা দলের প্রফেসর আবদুস সালাম, এইবির প্রফেসর মোস্তাফিজ, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের জাকির হোসেন, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোটের রফিকুল ইসলাম ও আমরা বিএনপি পরিবারের মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন।
বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন এই কমিটির দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন।