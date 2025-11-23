কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ঢাকায় সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এ বৈঠক হয় বলে জানিয়েছেন দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠকের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে আমীর খসরু সাংবাদিকদের বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থানসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সেই প্রত্যাশা করেছে তারা।
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট নিয়েও বৈঠকে কথা হয়েছে বলে জানান আমীর খসরু।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘জনগণের স্বার্থে অনেক কিছু উপেক্ষা করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। দেশের মানুষ সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ চায়। নির্বাচন নিয়ে আমরা কোনো উদ্বেগ দেখছি না।’