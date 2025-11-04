বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি উপেক্ষা করে আরপিও সংশোধন হলো

বিএনপিসহ সমমনা ডজনখানেক রাজনৈতিক দলের আপত্তির পরও জোটগতভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীক বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তই বহাল রাখল অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল সোমবার (৩ নভেম্বর) আইন মন্ত্রণালয় থেকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশের যে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এই বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
গত ২৩ অক্টোবর এই অধ্যাদেশের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। এরপর জোটের প্রার্থীর নিজদলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান নিয়ে বিএনপি আপত্তি তোলে। দলটি বলেছে, এ বিষয়ে সরকার কোনো আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিধান বাতিল করে আগের বিধান পুনর্বহালে আইন উপদেষ্টাকে লিখিত আবেদন জানায় বিএনপি। পরে ১২-দলীয় জোটও নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি নিয়ে লিখিত আবেদন জানায়।
কিন্তু জামায়াত ও এনসিপি ২০ ধারার এ সংশোধন বহাল রাখার দাবি জানায়। কোনো একটি দলের চাপে অধ্যাদেশের সংশোধন পরিবর্তন না করতে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হুঁশিয়ারও করে এনসিপি।
এ নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে সে বিধান রেখেই অধ্যাদেশ জারি করা হলো। ফলে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে একাধিক নিবন্ধিত দল জোট করলেও জোট মনোনীত প্রার্থী বড় দলের বা অন্য দলের প্রতীকে ভোট করতে পারবেন না, নিজ দলের প্রতীকই নিতে হবে।
আরপিওর ২০ অনুচ্ছেদে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তাতে জোটভুক্ত হলেও মনোনীত প্রার্থীকে তাঁর দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে। আগের বিধান অনুযায়ী, জোটের প্রার্থীরা নিবন্ধিত দলের যেকোনো একটি প্রতীকে ভোট করতে পারতেন।
সাধারণত জোটভুক্ত ছোট দলের কয়েকজন প্রার্থী প্রধান দলগুলোর প্রতীক ব্যবহার করতেন এবং তাঁরা জয়ীও হতেন। কিন্তু এবার এই পথ বন্ধ হলো। এ বিষয়ে বিএনপিসহ আপত্তি জানানো দলগুলোর পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।
এর আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘সংশোধিত আরপিওতে এমন কিছু বিধান আছে, যেগুলোর বিষয়ে আমরা আগে থেকেই একমত ছিলাম। কিন্তু প্রতীকের বিষয়ে যেটি পরিবর্তন আনা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো সম্মতি ছিল না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর বিএনপির সঙ্গে একমত হয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা। তাই বিএনপি ধরে নিয়েছিল, ধারাটিতে কোনো পরিবর্তন আনা হবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সংশোধিত আরপিওতে দলীয় প্রতীক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে ছোট দলগুলো জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিতে নিরুৎসাহিত হবে।
আগে আরপিওর ২০ ধারায় বলা ছিল—জোটভুক্ত দলগুলো চাইলে নিজেদের প্রতীকে বা জোটের মধ্যে সম্মত কোনো এক প্রতীকে নির্বাচন করতে পারবে। তফসিল ঘোষণার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে তা জানাতে হতো। এতে ছোট দলগুলো জোটে থেকে কিছু আসন জয়ের সুযোগ পেত। এটা একটি ইতিবাচক ব্যবস্থা ছিল।
বিএনপির আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘এখন যেভাবে সংশোধনীর খসড়া পাস হয়েছে, কয়েক দিন পর অধ্যাদেশ আকারে পাস হবে। সেটা হলে অনেক ছোট দলের যাঁরা জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচন করতে চাইবেন—‘‘ছোট দল’’ বলে কাউকে অসম্মান করছি না, রাজনীতির মাঠে আকারে ছোট-বড় অনেক দল থাকে, যাদের জনসমর্থনের ভিত্তিতে এটা বলা হয়—তো তাঁরা জোটবদ্ধ হতে উৎসাহিত হবেন না।’
এরপর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে উল্টো দাবি জানানো হয়। জামায়াতসহ আটটি দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে স্মারকলিপি দেয়। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, কোনোভাবেই সংশোধিত বিধান পরিবর্তন করা যাবে না। জোটে ভোট করলেও স্ব স্ব দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে। আরপিও সংশোধনের চেষ্টার প্রতিবাদ জানান জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহেরও। সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।
সবশেষে আইন উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। দলের সচিব আখতার হোসেন সেখানে লিখেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০ অনুচ্ছেদ সংশোধনসংক্রান্ত আলোচনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে দেওয়া আপনার ব্যক্তিগত আশ্বাস ও অবস্থান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একজন উপদেষ্টা হিসেবে আপনি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ আইন উপদেষ্টা, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নন।’
আখতার হোসেন বলেন, নির্বাচনী আইন সংশোধনের মতো বিষয়ে কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে এককভাবে আশ্বাস দেওয়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পদের নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতার পরিপন্থী।
গত রোববার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সিইসির কাছে চিঠি দেন। সেখানে বলা হয়, ‘আমরা মনে করি, প্রতিটি নিবন্ধিত দলকে তাদের নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করার যে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নিয়েছে, তা একটি ঐতিহাসিক ও নীতিগতভাবে সঠিক পদক্ষেপ। পরবর্তীতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আরপিওর সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত বিধান অনুমোদিত হয়েছে এবং শুধু গেজেট প্রকাশ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে এখন সরকার বা নির্বাচন কমিশন যদি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির রাজনৈতিক চাপে পাস হওয়া সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার মাধ্যমে সরকার তার অবস্থান পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়, সে ক্ষেত্রে শুধু কমিশনের স্বাধীনতার ওপরই আঘাত নয়, বরং পুরো নির্বাচনপ্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সরকারের কার্যক্রমের ওপরও আঘাত।’
এ বিষয়ে আইন উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
উপদেষ্টা পরিষদের সংশোধনের পর নতুন করে আরপিওর ২০ অনুচ্ছেদ নিয়ে দলগুলোর অবস্থানে ‘হতাশা’ প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্টরা।