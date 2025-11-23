হোম > রাজনীতি

এস এ খালেকের ছেলে সাজুকে বিএনপির শোকজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

দারুসসালাম থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক এসএ সিদ্দিক সাজুকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসহ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সাজু সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত এসএ খালেকের ছেলে।

গতকাল শনিবার এসএ সিদ্দিক সাজুকে ঢাকা উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবিএমএ রাজ্জাক স্বাক্ষরিত এই নোটিশ দেওয়া হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসহ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কাজ করার সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার যথাযথ কারণ দর্শিয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে একটি লিখিত জবাব নয়াপল্টনস্থ ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি অতীব জরুরি।

