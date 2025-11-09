হোম > রাজনীতি

আইএমএফের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে আইএমএফের সঙ্গে বৈঠক। ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। আজ রোববার সকালে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

বৈঠকে আইএমএফের প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন অ্যাডভাইজার টু দ্য বাংলাদেশ মিশন চিফ ক্রিস পাপাজর্জিউ।

অন্যদিকে বিএনপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিএনপির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ, ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

বৈঠকে অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাত, কর ব্যবস্থা এবং সামাজিক খাতের সংস্কার জরুরি।

তাঁরা আরও বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে যে, একটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়।

শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপির প্রস্তাবিত নীতি-অগ্রাধিকার এবং সংস্কারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছে আইএমএফ প্রতিনিধি দল।

সম্পর্কিত

নির্বাচনের পরিবেশ ঘোলাটে করা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির কাজ নয়: আমীর খসরু

ঢাকা-১০ আসনে ভোটার হচ্ছেন উপদেষ্টা আসিফ, প্রার্থী হওয়া নিয়ে গুঞ্জন

খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম নিলেন জোবায়ের

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হোক: গোলাম পরওয়ার

এনসিপির ভোটের সিদ্ধান্ত সরকারের পদক্ষেপ দেখে

তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বললেন চব্বিশের শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা

নির্বাচনী প্রচারণার তোড়ে বন্ধ হবে ‘ঋণ করে ঘি খেতে’ চাওয়াদের অপপ্রচার: সালাহউদ্দিন

এত শক্তি প্রদর্শন আপনাদের মানায় না—অন্তর্বর্তী সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি সালাহউদ্দিনের

পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা চায় জামায়াত: ছাত্রদল নেতা আমান

শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনী ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছিল: সালাহউদ্দিন আহমদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা