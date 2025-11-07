হোম > রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচনে পরাজয়ের ভয় থেকেই গণভোটের বিরোধিতা: জামায়াত নেতা তাহের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর পল্টনে শুক্রবার জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগে যারা গণভোট চায় না, তারা ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচনে ভয় পেয়েছে। ডাকসুতে পরাজয়ের পর তারা জাকসু, চাকুস, রাকসু নির্বাচন বন্ধে কত শত ষড়যন্ত্র করেছে, তা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশবাসীও দেখেছে। তারা বুঝতে পারছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়, তাহলে পরাজয়ের ভরাডুবি খেতে হবে। সে জন্য তারা জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেভাবে বিরোধিতা করেছে, একইভাবে গণভোটের বিরোধিতা করছে।’

রাজধানীর পল্টনে আজ শুক্রবার জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ কার্যালয়ে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তাহের বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের সময় বিএনপি ছিল বড় দল। আজ সেই জায়গা নিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। আমরা বলতে চাই না, কিন্তু আমাদের শুনতে হয় আজকের বিএনপি সেই জিয়াউর রহমানের বিএনপি নয়। জনগণের আস্থাশীল হতে হলে আজকের বিএনপিকে জিয়াউর রহমানের বিএনপি হতে হবে।’

গণভোট প্রসঙ্গে তাহের বলেন, ‘সময়ক্ষেপণ করে লাভ নাই। গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগেই হতে হবে। যতই চালাকি করে সময় নষ্ট করা হোক না কেন, আগে গণভোট তারপর জাতীয় নির্বাচন হতে হবে। নতুবা জনগণ ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনায় আবার রাজপথে নেমে আসবে।’

সংকট সৃষ্টি না করে এ মাসের মধ্যে গণভোট সম্পন্ন করে জুলাই সনদের আলোকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।

