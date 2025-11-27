তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন। ৩ নভেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে শোডাউন করেছেন বিএনপি থেকে মনোনয়নবঞ্চিত পাঁচ প্রার্থী। বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জে শহরের গেটপাড়া সড়ক ভবনের সামনে থেকে শোডাউন শুরু হয়। এতে মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও এমপি এফ ই শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর, সাবেক সভাপতি ও এমপি এম এইচ খান মঞ্জু, সাবেক সভাপতি এম সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান তাজ ও স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরদার নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর আলীকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জানান, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে (উলিপুর) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। দুপুরে উলিপুর উপজেলা শহরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীরা এই আসন থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেককে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান। ৩ নভেম্বর সাবেক জেলা সভাপতি ও শিল্পপতি তাসভীর উল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এই আসন থেকে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের পক্ষে মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে বাজিতপুরে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলা সদরের সড়কগুলোতে ইকবালের ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বাদ্য-বাজনাসহ মিছিল করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলার ডাকবাংলো মাঠে সমাবেশে মিলিত হন নেতা-কর্মীরা। ইকবাল বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, কিশোরগঞ্জ-১ ও ৫ আসনে এখনো মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়নি। জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা মিত্র দলগুলোর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের জন্য এসব আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে।