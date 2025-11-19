বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণে যুবদলের ২ নেতাকে শোকজ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে সোনারগাঁ থানা যুবদলের আহ্বায়ক মো. শহীদুর রহমান স্বপন ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের সদস্য শহীদুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।
গতকাল মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ করে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় সোনারগাঁ থানা যুবদলের আহ্বায়ক মো. শহীদুর রহমান স্বপন ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের সদস্য শহীদুল ইসলামকে শোকজ করা হলো।
এতে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয়।
নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাদিকুর রহমান সাদেক বলেন, ‘নোটিশ পেয়েছি। শুধু এতটুকু জানি ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়ে তাঁদের শোকজ করা হয়েছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না।’
নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের সদস্যসচিব শাহেদ আহমেদ জানান, তারা দুজন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় যুবদল তাঁদের ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়ে শোকজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিনের অনুসারী।