রাজনীতি, গণভোট ও সংবিধান

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জুলাই সনদ ২০২৫ এবং গণভোট ইস্যু একধরনের বহুমাত্রিক সংকটের সূচনা করেছে, যা সাংবিধানিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক আস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সংকট শুধু রাজনৈতিক দলের কৌশলগত দ্বন্দ্ব নয়; বরং এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভোটার মনস্তত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
বিএনপি ও জামায়াতের মুখোমুখি অবস্থান, সংলাপের ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এই সংকটকে তীব্র করেছে। বিএনপি গণভোটের তারিখকে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে আয়োজনের পক্ষে। তাদের যুক্তি হলো, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট সম্ভব নয় এবং এটি ব্যয়বহুল ও রাজনৈতিকভাবে অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে জামায়াত এবং এনসিপি নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে অনড়। তাদের যুক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা মনে করে, নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণ সাংবিধানিক সংস্কার, রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের লক্ষ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এই অবস্থান রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণসহ রাজনৈতিক আস্থা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়।
রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে বিএনপি এবং জামায়াতের অবস্থান শুধু স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়, বরং এটি জনগণের রাজনৈতিক আচরণ, সামাজিক আস্থা এবং ভোটার মনস্তত্ত্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। নির্বাচনের দিন এবং গণভোটের আলাদা দিন এই দুই বিষয় শুধু কৌশলগত নয়, বরং এটি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাস। বিএনপি মনে করে, এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করলে ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি কমবে। জামায়াতের মতে, আলাদা দিনে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পারবে এবং সংস্কারের প্রতি আস্থা বাড়বে। সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, বর্তমান সংবিধানে গণভোটের কোনো প্রাসঙ্গিক বিধান নেই। বিএনপি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার আগে গণভোটের কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। জামায়াত এই শূন্যতাকে উপেক্ষা করে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে চায়। এই সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অমিল শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই সৃষ্টি করছে না, বরং সামাজিক আস্থা ও জনগণের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে আলাদা গণভোট আয়োজন ব্যয়বহুল এবং দেশের সীমিত আর্থিক সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত বাজেট ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যা দেশের উন্নয়ন, সামাজিক বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, সংবিধান সংস্কার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে গণভোট বা জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের প্রয়াস বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়।
নেপালে সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে ৯ বছরের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি ধাপেই রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান, জনগণের মনোভাব এবং সামাজিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভোটার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায়, জনগণ দুটি সংকটকে মোকাবিলা করছে—একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সংলাপহীনতা, অন্যদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সরকারের প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা। যদি নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত না হয়, জনগণের মধ্যে হতাশা এবং অবিশ্বাস বাড়তে পারে। কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে মিলিয়ে গণভোট আয়োজন করলে ভোটার মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমন্বিত এবং কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপির মধ্যে রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মূলত তিনটি স্তরে পর্যবসিত। প্রথম স্তর হলো সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং সংলাপের সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় স্তর হলো রাজনৈতিক স্বার্থ ও কৌশলগত অবস্থান এবং তৃতীয় স্তর হলো জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক আস্থা। এই তিন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দীর্ঘমেয়াদি এবং গভীর হতে পারে। সংলাপ ও ঐকমত্যের অপ্রতুলতা এই সংকটকে আরও তীব্র করেছে। সরকার বিএনপি, জামায়াত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলের জন্য আলোচনার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা এবং আলোচনার অভাব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিএনপি দলীয় বৈঠকে উল্লেখ করেছে, সরকার উদ্যোগ নিলে আলোচনা সম্ভব, অন্যথায় সমাধান অসম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে যে দলগুলো সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না, বরং তাদের নিজস্ব কৌশল এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ রয়েছে।
আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায়, সংবিধান সংস্কার ও গণভোটের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সংলাপ, রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয় এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হলে গণতান্ত্রিক সংস্কার ব্যর্থ হতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব এবং ভোটার অংশগ্রহণ সমন্বয় করার প্রয়োজন রয়েছে।
বিএনপি ও জামায়াতের এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করছে না; বরং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক বিশ্বাস এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রভাবিত করছে। সংক্ষেপে বলা যায়, জুলাই সনদ ও গণভোটের সংকট শুধু নির্বাচন কিংবা সংবিধানবিষয়ক নয়। এটি রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে একটি বহুমাত্রিক সংকট। সরকারের জন্য প্রয়োজন—দ্রুত, কার্যকর এবং ন্যায্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সংলাপ, সাংবিধানিক বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা। এই কার্যক্রম ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, সামাজিক বিভাজন এবং গণতান্ত্রিক ক্ষয়—এগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
এ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাংবিধানিক বাস্তবতা এবং জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব—সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এবং সমঝোতার মাধ্যমে সংকটের সমাধান করা। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপি একদিকে সাংবিধানিক বাস্তবতা; অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত। বিএনপি গণভোটকে নির্বাচনের দিনই আয়োজন করার পক্ষে, জামায়াত নির্বাচনের আগে গণভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে চাইছে। এই অবস্থান কার্যত একধরনের রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংবিধান সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংস্কারের বাস্তবায়ন—এগুলো বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।
রাফায়েল আহমেদ শামীম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কলাম লেখক