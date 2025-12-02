আদালত চত্বরে জোড়া খুন ও রাষ্ট্রের দুর্বল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

আইনের শাসন দুর্বল হলে অপরাধীরা আরও সাহসী হয়, আর মানুষ আইন হাতে তুলে নিতেও আগ্রহী হয়; ফলে সমাজে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
না, দেশের কোথাও কোনো সুসংবাদ মিলছে না। কেবলই অস্থিরতা, সংঘাত ও রক্তপাত। গত রোববার প্রকাশ্য দিবালোকে খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসীরা শত শত মানুষের সামনে এই বেপরোয়া খুনের ঘটনা ঘটায়। সেখানে পুলিশও ছিল। কিন্তু তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এটি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, বরং এটি অপরাধী চক্রের বেপরোয়া শক্তি ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার স্পষ্ট ইঙ্গিত। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে দলীয় প্রভাব, স্বার্থের সংঘাত এবং রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে অনেক সময়ই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয় না, এটি দেশের দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের তো কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বা দলীয় প্রভাব নেই; তাদের থাকার কথা নিরপেক্ষ অবস্থানে। তবু কেন তারা অপরাধ দমনে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারছে না? এটি কি প্রশাসনিক অদক্ষতা, নাকি সদিচ্ছার ঘাটতি? আর যদি তারা অপরাধীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নির্বাচনমুখী উত্তপ্ত পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, এই প্রশ্ন এখন সামনে উঠে এসেছে।
এর আগেও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন আদালত চত্বরে অপরাধী ছিনতাই, পুলিশি ব্যারিকেড উপেক্ষা করে আদালতে হাজিরা দিতে আসা অভিযুক্তকে মারধর, এমনকি খুনের ঘটনাও ঘটেছে। অপরাধীরা এখন আর বিচারব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। তাদের আচরণ দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে, কারণ তারা জানে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে তাদের ভয়ের কিছু নেই। যে ভীতি অপরাধীদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা এখন নিরীহ নাগরিকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ আদালতের মতো নিরাপদ বিবেচিত স্থানেও নিজেদের নিরাপদ মনে করছে না। প্রশ্ন জাগে, যেখানে নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার কথা, সেখানে যদি মানুষ আতঙ্কে গুটিয়ে থাকে, তবে এটিই কি সেই সুশাসনের চিত্র, যা আমাদের উপহার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল?
মানুষের জীবন রক্ষা রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব। রাষ্ট্র, আইন, আদালত, সরকার—সবকিছুর অস্তিত্বই মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। যদি একটি সরকার নাগরিকের প্রাণ সুরক্ষার ন্যূনতম দায়িত্বও পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই সরকার কতটা কার্যকর, তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৫ মাসের শাসনামলের চিত্র মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনোই স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরতে পারেনি; বরং খুনোখুনির ঘটনা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে সহিংসতা যেন সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১১ জন মানুষের খুন হওয়া কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। এটি কি সত্যিই সেই ‘নতুন বাংলাদেশ’, যার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল? নাকি আমরা আরও গভীর নিরাপত্তাহীনতার এক অন্ধকার বাস্তবতায় ঢুকে পড়ছি?
সরকারের ঘোষণা মতে, ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সামনে রেখে দেশজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা, সমাবেশ, জনসংযোগ ও ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্গঠনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এলাকায় প্রভাব বিস্তার, মাঠ দখল ও শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। এই বাড়তি উত্তাপের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। ঠিক এই সময়েই খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য একটি বড় সতর্কসংকেত।
নিহত দুজনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ছিল, যা থেকে ধারণা করা যায় যে তাঁরা নিজেরাও স্থানীয় অপরাধী নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে কারণে হত্যাকাণ্ডটি প্রতিশোধমূলক নাকি আধিপত্যের লড়াইয়ের অংশ—এমন প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু এসব বিশ্লেষণের মধ্যেও সবচেয়ে গুরুতর যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, আদালত চত্বরের মতো জায়গায় কী করে এমন পরিকল্পিত হামলা নির্বিঘ্নে ঘটানো সম্ভব হলো? আদালত এলাকা সাধারণত সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আওতায় থাকে, সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশি টহল, কঠোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন স্তরের নজরদারি সেখানে নিয়মিত থাকার কথা। বাস্তবে দেখা গেল, দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে এসে খুব কম সময়ের মধ্যে গুলি চালিয়ে সেখান থেকে কোনো বাধা ছাড়াই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এটি নিছক নিরাপত্তা-দুর্বলতা, নাকি অপরাধীদের শক্তি এমনভাবে বেড়ে গেছে যে তারা এখন আর আইন বা বিচারব্যবস্থাকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না, এই প্রশ্ন এখন সমাজে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়লে নানা ধরনের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, প্রতিশোধমূলক হামলা, চাঁদাবাজি বা এলাকা দখল—এসবের সাধারণত উত্থান দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং স্থানীয় বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে। অপরাধী চক্রের অনেকেই তখন রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আরও বেপরোয়া হয়। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, রাজনৈতিক দলগুলো মাঠের পরিস্থিতি নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য কখনো কখনো স্থানীয় শক্তিমান গোষ্ঠীর সহযোগিতা নেয়, ফলে অপরাধীরা শক্তির প্রদর্শন করতে উৎসাহিত হয়। খুলনার এই হত্যাকাণ্ড সেই বাস্তবতারই এক ভয়ানক উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
এই হত্যাকাণ্ড বিচারব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থাকেও গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। আদালত এমন একটি স্থান, যেখানে মানুষ ন্যায়বিচারের আশায় আসে। নিরাপত্তার জন্য আসে। সেখানে যদি দুর্বৃত্তরা নির্বিঘ্নে খুন করতে পারে, তবে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা সম্পর্কে কী ভাববে?
এমনিতেই আমাদের বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ। অনেক আসামি বছরের পর বছর জামিনে থেকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, আবার অনেক সময় রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে গ্রেপ্তার হলেও শিগগিরই মুক্ত হয়ে যায়। এই বিপরীতমুখী চিত্রের কারণে অপরাধীরা আইনের শাসনকে দুর্বল মনে করে এবং প্রতিপক্ষকে দমন করতে বা আধিপত্য বিস্তারে অস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। এই অবৈধ অস্ত্রের প্রবাহ এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। সীমান্তপথে অস্ত্র আসা, গণ-অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া অস্ত্র এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্ক ইত্যাদি কারণে খুন-সহিংসতার মাত্রা বেড়ে গেছে। খুলনার আদালত চত্বরে হামলাকারীরা যেভাবে নির্ভয়ে গুলি চালিয়েছে, তা এই অবৈধ অস্ত্র প্রবাহের বিপজ্জনক বাস্তবতাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।
নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হলে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া জরুরি। বিভিন্ন গোষ্ঠী, অপরাধী নেটওয়ার্ক ও রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণে না রাখলে সংঘর্ষ, হামলা বা প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের ঝুঁকি বাড়বে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়হীনতা থাকলে অপরাধীরাই সুযোগ নেয়। দুর্বৃত্তরা কখন কোথায় হামলা করবে, তা অনুমান করা কঠিন। তাই গোয়েন্দা নজরদারি কেবল বাড়ানোই নয়, তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করাও জরুরি। এর পাশাপাশি আদালতসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তাব্যবস্থায় উচ্চমানের প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে এ ধরনের আক্রমণ ভবিষ্যতে প্রতিরোধ করা যায়।
এমন একটি হত্যাকাণ্ডের প্রভাব শুধু নিরাপত্তা বা রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সামাজিক প্রতিক্রিয়াও গভীর। সাধারণ মানুষ যখন দেখে বিচারব্যবস্থার আঙিনা পর্যন্ত সুরক্ষিত নয়, তখন তারা আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করে। আইনের শাসন দুর্বল হলে অপরাধীরা আরও সাহসী হয়, আর মানুষ আইন হাতে তুলে নিতেও আগ্রহী
হয়; ফলে সমাজে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনের আগে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিকর, কারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু নিরাপত্তা পরিস্থিতি যদি অস্থিতিশীল হয়, তাহলে ভোটারদের অংশগ্রহণ কমে যাবে, নির্বাচনের পরিবেশ প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এখন সবচেয়ে জরুরি হলো, এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত তদন্ত, অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা। মামলার অগ্রগতি চোখে দেখা না গেলে অপরাধীরা আরও উৎসাহিত হবে এবং অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকবে। অপরাধ রোধে শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে। নির্বাচনের আগে উত্তেজনা না বাড়িয়ে সহিংসতা থেকে দূরে থাকা, দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনীকে প্রতিপক্ষ দমনে ব্যবহার না করা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়াই হতে পারে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পূর্বশর্ত।
এখন প্রয়োজন সতর্কতা, দ্রুত পদক্ষেপ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
নইলে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে গভীরভাবে ব্যাহত করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট