চীন-আমিরাত সামরিক সখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ

মধ্যপ্রাচ্যের বালিয়াড়ি কখনো হুংকার তুলে ইতিহাস বদলায় না; বরং নীরবে, ধুলা উড়িয়ে, দিগন্তে রেখা টেনে নতুন শক্তির সমীকরণ গড়ে তোলে। শক্তির ঘূর্ণাবর্তে উপসাগরের রাজনীতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—যেখানে পুরোনো বন্ধু, পুরোনো জোট, আর পুরোনো হিসাবের ওপর নতুন ছায়া ফেলছে চীন-আমিরাত সামরিক ঘনিষ্ঠতা। দৃশ্যত সম্পর্কটি অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সহযোগিতার হলেও ভেতরে জমেছে আরেকটি গল্প—এক অদৃশ্য সামরিক অক্ষ, যা ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক টেবিলে চিন্তার রেখা টেনে দিচ্ছে। চীনের সামরিক বা প্রযুক্তিগত উপস্থিতি একসময় আফ্রিকা বা পূর্ব এশিয়ার কৌশলগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবার তা উপসাগরের বুকে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদারের ভূখণ্ডে। এই পরিবর্তনের সুরই আজ বিশ্বরাজনীতিকে নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে—শক্তির পালাবদল কি সত্যিই শুরু হয়ে গেছে?
জায়েদ মিলিটারি সিটির রহস্য: ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল একটি অস্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে। আবুধাবির জায়েদ মিলিটারি সিটির এক অংশে প্রবেশাধিকার চাইলে তা নাকচ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রকে—যে আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখে এসেছে। দুই সাবেক উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা পরে মিডল ইস্ট আইকে জানান, সেই অংশটিতে অবস্থান করছিলেন চীনের গণমুক্তি ফৌজের সদস্যরা। এই সন্দেহটি যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করে ঘাঁটিসংক্রান্ত অতিরিক্ত অনুসন্ধানে যেতে। ২০২১ সালের ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য প্রকাশ করে আরও অস্বস্তিকর সত্য—আবুধাবির কাছে একটি সামরিক বন্দর নির্মাণ করছিল চীন। চাপে পড়ে আমিরাত প্রকল্পটি স্থগিত করলেও পরে ডিসকর্ডে ফাঁস হওয়া নথি জানায়, চীন আবারও সেখানে কাজ শুরু করেছে। যেন দুই পরাশক্তির মধ্যপ্রাচ্য—দাবা বোর্ডে নতুন করে ঘুঁটি সাজানোর প্রচেষ্টা।
আমিরাতের দ্বিমুখী কৌশল: আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছাতার অংশ। আল-ধাফরায় মার্কিন ৩৮০তম এক্সপেডিশনারি ফোর্সের মোতায়েন এবং সোমালিয়ার আইএসবিরোধী অভিযানে আমিরাতের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি—সবই প্রমাণ করে উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির এক কেন্দ্রীয় স্তম্ভ আমিরাত। কিন্তু সমান্তরালে আরেকটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল—চীনের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা। ২০২৪ সালে শিনজিয়াংয়ে আমিরাত-চীন যৌথ বিমান মহড়া এই পরিবর্তনকে আরও স্পষ্ট করে। বার্তা একটাই—আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গ ছাড়ছে না, তবে কৌশলগত বাস্তবতায় চীনের দিকেও দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলছে।
প্রযুক্তি-কূটনীতি: বিষয়টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা প্রযুক্তি-ব্যবসা। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, আমিরাতের রাষ্ট্রীয় এআই কোম্পানি জি-৪২ চীনের হুয়াওয়েকে সেই প্রযুক্তি দিয়েছে, যা পিএলএ তাদের আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করেছে। এটি সরল বাণিজ্য নয়—সামরিক সক্ষমতার গভীর স্তরে চীনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সেতুবন্ধন। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে জি-৪২ ও সৌদি প্রতিষ্ঠান হিউমেইনের কাছে উন্নত এআই চিপস রপ্তানি অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। এনভিডিয়ার মতো কোম্পানি লাভবান হতে চাইলেও মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায় অস্বস্তি চেপে রাখেনি। এক সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা তাই কড়া ভাষায় বলেন, ‘আমি মনে করি না, আরব আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।’
এফ-৩৫ চুক্তি স্থগিত: ২০২০ সালের আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এর মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিনিময়ে আমিরাত পেতে যাচ্ছিল অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। কিন্তু চীনের সঙ্গে সামরিক ও প্রযুক্তিগত ঘনিষ্ঠতার কারণে বাইডেন প্রশাসন অনিশ্চয়তার হাত তুলল। হোয়াইট হাউস সরাসরি জানায়, চীনের সঙ্গে আমিরাতের সম্পর্ক ‘এফ-৩৫ চুক্তির প্রধান বাধা’। মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ কূটনীতিক বারবারা লিফ সেনেট শুনানিতে বলেন, ‘চীন এই অঞ্চলে যা খুশি তাই করে পার পেয়ে যাচ্ছে।’ ওয়াশিংটনের অস্বস্তি এখানেই—তারা দেখছে, আমিরাত শুধু মিত্র নয়, এখন একাধিক শক্তির সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক রাখার খেলায় নেমেছে।
কেন আমিরাত চীনের দিকে ঝুঁকছে?
১. বহুপক্ষীয় নিরাপত্তাকাঠামোর প্রয়োজন অর্থাৎ ইরান, ইয়েমেন, সিরিয়া উপসাগরের অস্থিরতা আমিরাতকে বুঝিয়েছে, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর নীতি নিরাপদ নয়। বিকল্প শক্তি দরকার।
২. চীনের প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক আধিপত্য অর্থাৎ এআই, সাইবার নিরাপত্তা, স্মার্ট সিটি, নজরদারি প্রযুক্তি—এসব ক্ষেত্রে চীন এখন অপরিহার্য অংশীদার।
৩.আঞ্চলিক নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা অর্থাৎ সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা টিকিয়ে রাখতে আমিরাত চীনকে কৌশলগত মিত্র হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।
ওয়াশিংটনের অস্বস্তি: প্রভাবক্ষয়ের ইঙ্গিত
যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের পেছনে রয়েছে কিছু কঠিন বাস্তবতা—চীনা পিএলএ-এর সম্ভাব্য উপস্থিতি মার্কিন ঘাঁটি থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে; প্রযুক্তি ফাঁস ও সামরিক আধুনিকীকরণে অবদান রাখার ঝুঁকি এবং আমিরাতের বহুদিনের নির্ভরতা কমে আসার সংকেত। এ যেন সেই মুহূর্ত, যখন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করছে উপসাগর আর আগের মতো তাদের একচ্ছত্র প্রভাবমণ্ডল নয়। চীন ধীর ও কৌশলগত যাত্রায় অধিকার তৈরি করছে।
মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি কখনোই হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণে পাল্টে যায় না; তার পরিবর্তন ঘটে বালুর মতো নরম, ধীরে ধীরে সরতে থাকা শক্তির স্তরে—যার শব্দ শুধু ইতিহাসই শোনে। চীন-আমিরাত সামরিক ঘনিষ্ঠতা সেই নীরব ভূমি রূপান্তরেরই সর্বশেষ অধ্যায়। আজ প্রশ্নটি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে স্পষ্ট—আরব আমিরাত কি সত্যিই দুই পরাশক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমান দূরত্বে ভারসাম্য রাখার সেই সূক্ষ্ম, প্রায় অসম্ভব খেলায় সফল হবে? নাকি উপসাগরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে বেইজিংকেন্দ্রিক এক নতুন অক্ষ, যার সামনে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাবে?
ইতিহাসের পুরোনো নিয়মটি আজও সত্য—শক্তির স্রোত যখন দিক বদলায়, তখন ভূ-রাজনীতির মানচিত্রও নতুন রেখায় আঁকা হয়। এখন সেই কলম দুটি হাতের মাঝে—চীন ও যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কোন হাতটি শেষ পর্যন্ত মোটা, স্থায়ী এবং সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকা সেই চূড়ান্ত রেখাটি টানবে তা-ই নির্ধারণ করবে উপসাগরের আগামী দশকের রাজনীতি, নিরাপত্তা, এবং হয়তো বিশ্বশক্তির ভারসাম্যও। উপসাগরের ভবিষ্যৎ তাই আজ এক অনিশ্চিত নীরবতার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, যার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাব সময়ের গহিন দেয়ালে।
লেখক: আইনজীবী ও গবেষক