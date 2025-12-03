ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি

আমাদের দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ঠিক সেই মুহূর্তের মতো, যখন কেউ ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজে। পথ আছে, আলোও আছে কিন্তু সামনে কী অপেক্ষা করছে, সেটা বোঝা যায় না। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ভাবে, ‘আমার জীবনে সমস্যা আছে’। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা কোনো সমস্যা নয়, বরং বড় হওয়ার এক স্বাভাবিক অধ্যায়।
কারণ, বিভ্রান্তি প্রমাণ করে তুমি ভাবছ, খুঁজছ, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিরিয়াস হয়ে উঠেছ। যারা কখনো চিন্তা করে না, তাদের বিভ্রান্তিও হয় না। বিভ্রান্তি আসলে সেই প্রথম দরজাটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, ‘আমি সত্যিই কী চাই’।
অনেকে মনে করে, ক্যারিয়ার মানেই একটা ঠিকঠাক, স্পষ্ট পথ; যার মানচিত্র সবাই নাকি আগেই জানে। বাস্তবে বিষয়টা একদমই এমন নয়। সবাই চেষ্টা করে, ভুল করে, আবার উঠে দাঁড়ায়—তারপর ধীরে ধীরে বুঝে যায়, কোনটা নিজের সঙ্গে মানায়, আর কোনটা মানায় না। চেষ্টা না করলে দিনের শেষে জানা যায় না, কোন পথটা সত্যি তোমার জন্য।
ছোট একটি কাজ, একটি কোর্স কিংবা মাত্র একটুখানি অভিজ্ঞতাও তোমার ভেতরের কুয়াশা সরাতে বড় ভূমিকা রাখে। বাস্তবের স্পর্শ যত বাড়ে, সিদ্ধান্তও ততটাই পরিষ্কার হয়।
ক্যারিয়ার সব সময় বড় কোনো সিদ্ধান্তের নাম নয়, বরং অসংখ্য ছোট নির্বাচনের যোগফল। আজ কিছু শিখলে, কাল একটু সাহস করে এগোলে, পরশু কারও কাছ থেকে জ্ঞান নিলে—এভাবেই তৈরি হতে থাকে তোমার পথের ভিত। আর ভিত মজবুত হলেই সিদ্ধান্ত নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
প্রথমেই জানতে হবে, তোমার আসল আগ্রহ কোথায়? কোন কাজ করতে গেলে সময়ের হিসাব ভুলে যাও, কোন বিষয়ে প্রাণে উত্তেজনা আসে—এই ছোট অনুভূতিগুলোই আসল দিকনির্দেশনা দেয়। আগ্রহ ও দক্ষতা যেখানে মিল খুঁজে পায়, সেখানেই সাধারণত জন্ম নেয় সন্তোষজনক ও স্থায়ী ক্যারিয়ার।
এরপর দরকার খোঁজখবর। তুমি যেসব ক্ষেত্র ভাবছ, সেগুলোর কাজের পরিবেশ কেমন, মানুষ কী ধরনের কাজ করে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটা—এসব জেনে নিলে বিভ্রান্তি অনেকটাই কমে যায়।
শেষ পর্যন্ত সমাধান শুরু হয় নিজেকে বোঝা থেকে। কোন কাজ তোমাকে ক্লান্ত করে না, বরং জীবন্ত করে তোলে—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে তোমার পথে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার নিজের ভেতরের সংকেতগুলোকে গুরুত্ব দাও। বুঝতে পারবে, পথটা আসলে তোমার সরল চোখের সামনেই ছিল।
সমাধান লুকিয়ে থাকে আত্মবিশ্বাসে, ধৈর্যে এবং নিজের ভয়কে অতিক্রম করার ছোট ছোট সাহসে। তুমি যখন অল্প অল্প করে এগোতে থাকবে, কুয়াশা একসময় আপনাতেই মিলিয়ে যাবে।
ক্যারিয়ার এমন কোনো সিদ্ধান্ত নয় যে একবার ভুল হলে পথ শেষ। মানুষ সময়ের সঙ্গে বদলায়, শেখে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে—আর তার সঙ্গে দিকও বদলায়। তাই বিভ্রান্তি মানে পথ হারানো নয়; বরং নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার সূচনা।