বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের কৃষি এখন এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে। একদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা, কমছে আবাদি জমি; অন্যদিকে কৃষিশ্রমিকের অভাব ভয়াবহ আকার নিয়েছে। স্বাধীনতার পর যেখানে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষিনির্ভর ছিল, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপে দেখা যায়, ২০২২ সালে তা নেমে এসেছে প্রায় ৪৫ শতাংশে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষিতে কর্মরত মানুষের হার নেমে আসবে ২০ শতাংশে।
এমন পরিস্থিতিতে উৎপাদন বাড়ানোর একমাত্র টেকসই উপায় হলো কৃষি যান্ত্রিকীকরণ; যেখানে যন্ত্র শ্রমের বিকল্প হয়ে উঠছে, উৎপাদন ব্যয় কমাচ্ছে, আর কৃষককে বাজার প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখছে।
বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সূচনা ষাটের দশকে, তখন হাতে আসে পাওয়ার টিলার ও সেচপাম্প। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সরকারি উদ্যোগে ৪০ হাজার লো-লিফট পাম্প বিতরণ করা হয়। এরপর ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর সরকার আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করলে বেসরকারি খাত যন্ত্র ব্যবসায় প্রবেশ করে। যান্ত্রিকীকরণের গতি তখন থেকে বাড়তে থাকে।
কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯৫ শতাংশ জমি চাষ হয় পাওয়ার টিলারে, ৯৫ শতাংশ সেচ হয় মেশিনে এবং ৭০ শতাংশ ফসল মাড়াই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু রোপণ ও কর্তনের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি এখনো সীমিত; রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহার মাত্র ১২.৪ শতাংশ এবং কম্বাইন হার্ভেস্টার ১৭.৩ শতাংশ কৃষকের মধ্যে সীমিত (বিআরআরআই ও ডিএই সমীক্ষা, ২০১৮)। যদিও এই তথ্য নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
২০১৯ সালে সরকার যান্ত্রিকীকরণে গতি আনতে ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প (২০২০-২০২৫)’ হাতে নেয়। যার বাজেট ছিল ৩ হাজার কোটি টাকার ওপরে। প্রকল্পের তথ্যমতে, ৫১ প্রকার কৃষিযন্ত্রে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে পাহাড়ি ও চরাঞ্চলে এবং ৫০ শতাংশ ভর্তুকি অন্য এলাকায়। বিশেষত যে যন্ত্রগুলোতে ভর্তুকি দেওয়া হয়, সেসব যন্ত্র ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। আমি বারবার বলে আসছিলাম, ক্ষুদ্র কৃষিযন্ত্রে ভর্তুকি না দিলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উদ্যোগটি সফল হবে না। মনে পড়ে, বরগুনায় মাঠে কাজ করার সময় কয়েকজন কৃষক বলছিলেন, যাঁরা কৃষিযন্ত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের কেউই কৃষিযন্ত্র পাননি। অথচ যিনি পেয়েছেন, তিনি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নন।
নেত্রকোনার হাওর এলাকায় কাজ করার সময় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, হার্ভেস্টার দ্রুত সময়ে ফসল তোলার কাজে সহায়তা করেছে, ফলে পানি চলে আসার আগেই গত দুই বছর ফসল তুলতে পেরেছেন তাঁরা। তবে বড় অভিযোগ ছিল, একজনই পেয়েছেন একাধিক যন্ত্র। তবে আশার কথা, কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারে হাওর অঞ্চলের মতো জায়গা থেকে অতিদ্রুত ধান কেটে নিতে পারায় ফসলকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে।
যান্ত্রিকীকরণ যেমন শ্রমঘাটতি পূরণ করছে, উৎপাদন খরচও কমাচ্ছে। গবেষণা অনুযায়ী, পাওয়ার টিলারে জমি চাষ করলে সময় ৬০ শতাংশ কমে, কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধান কাটা ও মাড়াই করলে খরচ ৩০-৪০ শতাংশ কমে, আর ক্ষতি (ধান চিটা যাওয়া ইত্যাদি) কমে ১০-১৫ শতাংশ থেকে ২-৩ শতাংশে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) তথ্য অনুযায়ী, এক বিঘা ধান কাটতে যেখানে শ্রমিক লাগে ১২-১৫ জন, কম্বাইন হার্ভেস্টার তা করে ফেলে মাত্র ২০-২৫ মিনিটে। অর্থাৎ এক মেশিন দিনে ২৫-৩০ বিঘা জমির কাজ শেষ করতে পারে, যা আগে লাগত তিন দিন এবং কমপক্ষে ৫০ শ্রমিক।
যান্ত্রিকীকরণ শুধু কৃষকের কাজ সহজ করছে না, নতুন গ্রামীণ উদ্যোক্তা শ্রেণিও তৈরি করছে। যাঁরা নিজের জমি না থাকলেও এখন যন্ত্র কিনে অন্য কৃষককে সেবা দিয়ে আয় করছেন। একজন কম্বাইন হার্ভেস্টার মালিক বছরে গড়ে ১৫০০-২০০০ বিঘা জমিতে সেবা দেন, আয় করতে পারেন ভালো।
তবে সমস্যা এখনো বহু। একটি কম্বাইন হার্ভেস্টারের দাম ২৫-৩০ লাখ টাকা, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ১২-১৫ লাখ। গড় জমি আয়তন মাত্র ০.৬ হেক্টর, ফলে বড় মেশিনের কার্যকারিতা কমে যায়। ৪০ শতাংশ কৃষক অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় পর্যায়ে সেবা পাওয়া যায় না (বিআইডিএস সমীক্ষা, ২০২৩)। বর্তমানে দেশে প্রয়োজন প্রায় ৬০ হাজার প্রশিক্ষিত মেকানিক, আছে মাত্র ১৫ হাজার।
২০২০ সালের জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিতে বলা আছে, কৃষিকে দক্ষ, লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব খাতে রূপান্তর করা হবে। কিন্তু মাঠে দেখা যায়, অনেক সময় ভর্তুকি বণ্টনে অস্বচ্ছতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং মনিটরিংয়ের ঘাটতি প্রকৃত কৃষককে বঞ্চিত করছে।
যান্ত্রিকীকরণ শুধু কৃষির পরিশ্রম কমাবে না, বরং ভবিষ্যৎ খাদ্যনিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করবে। এর জন্য প্রয়োজন হাওর, চর, পাহাড়ে আলাদা যন্ত্র ও কৌশল প্রয়োগ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে ‘অ্যাগ্রি-মেশিনারি টেকনিশিয়ান’ কোর্স বাধ্যতামূলক করা, যন্ত্রাংশ আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে স্থানীয় কারখানা স্থাপন যেন বছরে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব হয়, যন্ত্র বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং সেন্সর, ড্রোন ও ডেটাভিত্তিক যন্ত্র ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে চালু করা।
বাংলাদেশের কৃষি এখন উৎপাদন থেকে দক্ষতায় উত্তরণের পথে। এ যাত্রায় যন্ত্রই হবে কৃষকের প্রধান সহযাত্রী। কিন্তু যন্ত্র যেন শুধু প্রদর্শনী না হয়, তা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন হবে নীতি, প্রশিক্ষণ, বাজার ও মনিটরিংয়ের সমন্বয়। যন্ত্রের শব্দ যেন কৃষকের ক্লান্তির নয়, আশার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। কারণ, কৃষকই জানেন, যন্ত্রের চেয়ে বড় জাদু তাঁর হাতে নেই, যদি তিনি সুযোগটা পান সঠিকভাবে।
সময়ের সঙ্গে পাল্টে চলেছে পৃথিবী। সেই সঙ্গে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন কৌশল। খাদ্যনিরাপত্তার প্রশ্নে প্রতিটি রাষ্ট্রই উদ্যোগী হচ্ছে স্মার্ট কৃষির বিকাশে। পরিবর্তিত কৃষি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিকৌশল নিয়ে গবেষণা ও যান্ত্রিক উৎকর্ষে খুব দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কম লোকের অংশগ্রহণে স্বল্প সময়ে বেশি উৎপাদন নিশ্চিত করছে। সেখানে আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশের অবস্থান নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এই সময়ে বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে না পারলে ভবিষ্যতের পথে পিছিয়ে থাকতে হবে অনেক দূর।
