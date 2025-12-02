নিষ্ক্রিয় গবেষণাকেন্দ্র: অপচয় নাকি নীতিগত ব্যর্থতা

বাংলাদেশ যদি গবেষণার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব না দেয়, তবে আমাদের তরুণেরা এবং মেধাবী গবেষকেরা বিদেশমুখী হবে, মেধা পাচার বাড়বে, এবং দেশ প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে কেউ কেউ মনে করে।
গবেষণা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি একটি জাতির টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশে, বিশেষত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণার ক্ষেত্রটি নানাভাবে অবহেলিত। যেমন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দ্র সক্রিয়। বাকি কেন্দ্রগুলো কেবল নামমাত্র কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে যেমন অর্থ অপচয় হচ্ছে, তেমনি দেশের তরুণ মেধাবীদের গবেষণার আগ্রহও কমিয়ে দিচ্ছে।
মাইক্রোচিপ বা সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে বলা হচ্ছে একুশ শতকের নতুন তেল। বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন ২০৩০ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন ডলারের চিপ বা ডিভাইস রপ্তানির লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। কিন্তু দক্ষ প্রকৌশলী ও গবেষক ছাড়া এই লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিকন্ডাক্টর রিসার্চ সেন্টারটি যদি পর্যাপ্ত অর্থায়ন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মানবসম্পদ সহায়তা পেত, তবে দেশীয় গবেষণা ইতিমধ্যে বহুদূর এগিয়ে যেত। আজও সেখানে গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের এক মাস আগে থেকে নাম লেখাতে হয়, কারণ সুযোগ-সুবিধা সীমিত। ফলে প্রতি ব্যাচের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশে চলে যায়, যা আমাদের জন্য ভালো খবর নয়। কারণ, আমরা মেধাবীদের ধরে রাখতে পারছি না।
বাজেট বরাদ্দের অবস্থা আরও হতাশাজনক। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ১ হাজার ৩৫ কোটি টাকা হলেও গবেষণা খাতে বরাদ্দ মাত্র ২.৮ শতাংশ। এই অর্থে উচ্চমানের গবেষণা চালানো কার্যত অসম্ভব। অন্যদিকে যেসব কেন্দ্র বছরের পর বছর ধরে নিষ্ক্রিয়, তাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া অর্থের অপচয় হচ্ছে। গবেষণার প্রকৃত উন্নতির জন্য এসব কেন্দ্রকে বন্ধ বা একীভূত করা দরকার।
উচ্চশিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং গবেষণার মাধ্যমে জাতির উন্নয়নে অবদান রাখা। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাম্প্রতিক গবেষণা ব্যয়ের চিত্র বিশ্লেষণ করলে উদ্বেগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, কার্যক্রম চালু থাকা ১০৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮টি গবেষণা খাতে এক টাকাও ব্যয় করেনি। এ তথ্য শুধু হতাশাজনক নয়, বরং প্রশ্ন, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদৌ উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড পূরণ করছে কি না।
অবশ্য ইতিবাচক দিকও আছে। ইউজিসির তথ্যমতে, ২০২৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণায় মোট ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬ কোটি টাকায়, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় সর্বাধিক ব্যয় করে শীর্ষে রয়েছে, তাদের বার্ষিক ব্যয় ৬ কোটি টাকার বেশি। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং এআইইউবিও উল্লেখযোগ্য ব্যয় করেছে। এটি প্রমাণ করে, সঠিক পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি থাকলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও মানসম্মত গবেষণা করতে পারে।
কিন্তু যেসব বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় নামমাত্র অর্থ ব্যয় করছে, কিংবা একেবারেই ব্যয় করছে না, তারা আসলে শিক্ষার্থীদের প্রতি অন্যায় করছে। গবেষণাহীন বিশ্ববিদ্যালয় কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতে পারে না। আইন অনুযায়ী, প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গবেষণায় ব্যয় করার কথা। এই বাধ্যবাধকতা অমান্য করলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয় এবং দেশও বঞ্চিত হয় মানসম্মত জ্ঞান উৎপাদন থেকে।
তাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোর আইনের আওতায় আনতে হবে।
এখন সময় এসেছে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর অবস্থান নেওয়ার। প্রস্তাব
করা যায়—
ক) যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ধারাবাহিকভাবে গবেষণা ব্যয় করছে না, তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হোক।
খ) নির্দিষ্ট গবেষণা বাজেট না রাখলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি অনুমোদন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
গ) গবেষণা ব্যয়ের ওপর নজরদারি ও ফলাফলের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা উচিত।
ঘ) গবেষণার জন্য শিল্প খাত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা দিতে পারে ইউজিসি। প্রয়োজনে আরও কঠোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাদের অনুমোদন কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে।
গবেষণা খাতে বিনিয়োগ ব্যয় নয়, এটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঞ্চয়। আবারও অনেকেই বলে থাকে এটা বড় ধরনের সম্পদ হিসেবে কাজ করে। যে দেশ যত বেশি গবেষণায় বিনিয়োগ করবে, সেই দেশ তত বেশি উন্নয়ন করবে। আর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। যদি এখনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনা না হয়, তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্নাতক উৎপাদন করবে, কিন্তু জ্ঞান উৎপাদন করতে পারবে না। তখন তারা ডিগ্রি প্রদানকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, যা দেশের জন্য এক বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই হবে না, দরকার কার্যকর নীতিগত কাঠামো। একটি গবেষণাকেন্দ্রকে সক্রিয় করতে প্রয়োজন—
১. পূর্ণকালীন ও দক্ষ পরিচালক, পর্যাপ্ত অবকাঠামো
২. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল
৩. আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা
৪. গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা, সফটওয়্যার ও প্রযুক্তিসুবিধা।
এ ছাড়া গবেষণার ফলাফলকে শিল্প ও নীতিনির্ধারণে ব্যবহার করার একটি সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে। উন্নত দেশগুলো এই কারণেই এগিয়ে। তারা গবেষণাকে নীতিনির্ধারণ ও শিল্পোন্নয়নের মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। গবেষণা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষককে সমৃদ্ধ করে না, এটি গোটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গবেষণা দেশকে নিয়ে যায় উন্নয়নের উচ্চ স্তরে। বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের মতো যুগান্তকারী আবিষ্কার আজও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথ দেখাচ্ছে। বাংলাদেশ যদি গবেষণার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব না দেয়, তবে আমাদের তরুণেরা এবং মেধাবী গবেষকেরা বিদেশমুখী হবে, মেধা পাচার বাড়বে, এবং দেশ প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে কেউ কেউ মনে করে।
এখনই সময় একটি জাতীয় গবেষণা নীতি প্রণয়নের। নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রগুলো একীভূত করে কার্যকর কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শিল্প খাতের অংশগ্রহণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গবেষণা ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হবে। গবেষণাকে জাতীয় অগ্রাধিকার ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কার্যকর কিছু গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যা প্রকৃতপক্ষে মৌলিক গবেষণা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে এবং দেশকে নানাভাবে স্বনির্ভর করবে।
ড. মো. শফিকুল ইসলাম,সহযোগী অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়