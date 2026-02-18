হোম > জাতীয়

ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজন আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

আন্দোলনে নিহত আসিফ ইকবালের বাবা এম এ রাজ্জাক আজ বুধবার ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার তিনি জবানবন্দি শুরু করলেও তা শেষ না হওয়ায় পরদিন পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

জবানবন্দিতে এম এ রাজ্জাক তাঁর ছেলের হত্যাকাণ্ডের জন্য ওবায়দুল কাদের ছাড়াও নাছিম, আরাফাত, সাদ্দাম, মিরপুর এলাকার সংসদ সদস্য নিখিল, সংসদ সদস্য ইলিয়াছ মোল্লা, এনাম, পরশসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্য নেতা-কর্মীদের দায়ী করেন।

সম্পর্কিত

কাল থেকে স্কুলে রমজানের ছুটি

ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে ওসমান হাদির জবানবন্দি নিলেন ট্রাইব্যুনাল

জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

জিয়াউল আহসান সিরিয়াল কিলার: সাবেক সেনাপ্রধান

থানার ওসি যেন মন্ত্রীকে ফোন না করে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে জয়-পলকের বিচার শুরু

প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ৯টা ৪৫ মিনিটে

দাবি আদায়ের নামে মব সহ্য করা হবে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অপচয় ও দুর্নীতিমুক্ত জনবান্ধব মন্ত্রণালয় গড়াই লক্ষ্য: সড়ক, রেল ও নৌমন্ত্রী

নতুন সংসদ সদস্যদের সম্পদবিবরণী প্রকাশের আহ্বান টিআইবির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা