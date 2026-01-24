দ্রুত পোস্টাল ভোট দেওয়ার আহ্বান ইসির, ব্যালট পৌঁছাতে হবে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধিত ভোটারদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটারদের দ্রুত ভোট প্রদান সম্পন্ন করে ব্যালট সংবলিত হলুদ খামটি ডাকযোগে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আজ শনিবার নির্বাচন কমিশনের এক জরুরি বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়।
ইসি জানিয়েছে, যারা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ (Postal Vote BD) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সফলভাবে নিবন্ধন করেছেন, তাঁরা ব্যালট পেপার পাওয়ার পর বিলম্ব না করে ভোট দিন। ভোট দেওয়ার পর নির্ধারিত হলুদ খামটি যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের বার্তায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্যালট পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো ব্যালট পৌঁছালে তা গণনায় নেওয়া হবে না। ব্যালট পাঠানোর জন্য নির্ধারিত হলুদ খামটিই ব্যবহার করতে হবে।
প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ (OCV-SDI) প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান জানান, পোস্টাল ব্যালটের প্রতি ভোটারদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে।
তিনি বলেন, ‘পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য দেশ ও বিদেশ থেকে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন ভোটার অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। এই বিপুলসংখ্যক ভোটারের ভোট যাতে সময়মতো গণনা করা যায়, সে জন্যই দ্রুত ডাকযোগে পাঠানোর তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী ও নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মী এবং পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী বা জরুরি সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মীদের সুবিধার্থে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোটাররা সহজেই নিবন্ধন করতে পেরেছেন। নির্বাচন কমিশন মনে করছে, পোস্টাল ব্যালটের এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে নির্বাচনের সার্বিক ভোট প্রদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।