বিচারকের ছেলে হত্যা: আদালতে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ

রাজশাহীতে বিচারকের ছেলে হত্যা ও স্ত্রীকে আহত করার প্রতিবাদে সারা দেশের অধস্তন আদালতের বিচারকেরা কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) কালো ব্যাজ ধারণ করে তাঁরা বিচারকাজ পরিচালনা করেন।
বিচারকদের সংগঠন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) সূত্রে তথ্য জানা গেছে।
এর আগে, গতকাল শনিবার রাতে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠক শেষে কলমবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করে বিজেএসএ।
ঢাকার বিভিন্ন আদালতে সরেজমিন ঘুরেও দেখা গেছে, বিচারকেরা কালো ব্যাজ ধারণ করে মামলা পরিচালনা করছেন। দেশের বিভিন্ন আদালতেও বিচারকেরা কালো ব্যাজ ধারণ করে মামলা পরিচালনা করেছেন বলে জানা গেছে।
বিজিএসএর সভাপতি আমিরুল ইসলাম জানান, সারা দেশের বিচারকেরা কালো ব্যাজ ধারণ করে কর্মসূচি পালন করেছেন।
১৩ নভেম্বর রাজশাহীতে বিচারকের ছেলে হত্যার পরদিন দেশের সব আদালতে বিচারকের বাসস্থান ও যাতায়াতের সময় নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত করাসহ দুই দফা দাবিতে সারা দেশের বিচারকেরা রোববার থেকে একযোগে কলমবিরতি পালন করবে বলে ঘোষণা দেয় বিজেএসএ। ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিচারকদের দ্বিতীয় দাবি হলো, রাজশাহীর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা আসামিকে আইনবহির্ভূতভাবে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করে অপেশাদারত্ব প্রদর্শনে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ঘটনায় চার পুলিশ কর্মকর্তাকে অপসারণ ও নিরাপত্তার দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস পেয়ে বিচারকেরা কলমবিরতি কর্মসূচি গতকাল শনিবার প্রত্যাহার করে কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি দেন।
উল্লেখ্য, রাজশাহীতে গত বৃহস্পতিবার জেলা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাসভবনে ছুরিকাঘাতে তাঁর কিশোর ছেলে তাওসিফ রহমানকে হত্যা করা হয়। আহত হন স্ত্রী তাসমিন নাহার। এ ঘটনায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন গভীর শোক ও ক্ষোভ জানায়।