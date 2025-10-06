হোম > জাতীয়

ইউপিডিএফের গোপন আস্তানায় সেনা অভিযান, অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার: আইএসপিআর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইউপিডিএফের গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র-গোলাবারুদ। ছবি: আইএসপিআর

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলায় দুর্গম জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) গোপন আস্তানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার ভোর ৫টায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগের সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

পানছড়ি উপজেলার যুবনেশ্বরপাড়া এলাকায় চালানো এই অভিযানে সেনাবাহিনী একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, দুই রাউন্ড অ্যামোনিশন, ১৫টি ব্যানার, দুটি ওয়াকিটকি চার্জার, দুটি মোবাইল ফোন, ধারালো অস্ত্র ও বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ইউপিডিএফের শীর্ষস্থানীয় গ্রুপ কমান্ডার সুমেন চাকমা পালিয়ে যান।

আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ব্যাহত করতে ইউপিডিএফ স্থানীয় নারী-পুরুষ ও ছাত্রছাত্রীদের সেনাবিরোধী স্লোগান দিতে বাধ্য করে। আজকের ঘটনাসহ বিগত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণে এটি স্পষ্ট যে, ইউপিডিএফ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে এলাকার নারী ও স্কুলগামী কোমলমতি শিশুদের বিভিন্ন পন্থায় তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধ্য করছে।

আইএসপিআর আরও জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পালিয়ে যাওয়া ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের সন্ধানে সেনা অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও এই অঞ্চলের সব জাতিগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

