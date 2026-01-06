পোস্টাল ভোটে নিবন্ধনের সময় শেষ, কেমন সাড়া মিলল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে। এই প্রথমবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে রেকর্ড সংখ্যক ভোটার ডাকযোগে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত নির্ধারিত সময়সীমায় মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।
গত ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই ডিজিটাল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় পুরুষ ভোটারদের আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে। মোট আবেদনকারীদের মধ্যে ১২ লাখ ৮১ হাজার ৪৩৪ জন পুরুষ এবং ২ লাখ ৫২ হাজার ২৪৬ জন নারী ভোটার রয়েছেন।
বিশ্বের ১৪৮টি দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনের সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, প্রবাসীদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৩৯ হাজার ১৮৬ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এরপরই রয়েছে মালয়েশিয়া (৮৪,২৯২ জন), কাতার (৭৬,১৩৯ জন) এবং ওমান (৫৬,২০৭ জন)। এছাড়া বিশ্বের মোট ৮১টি দেশে অবস্থানরত ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৭৬৯ জন প্রবাসীর কাছে ইতিমধ্যে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।
কেবল প্রবাসী নয়, নিজ এলাকার বাইরে থাকা সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য রাখা ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোট’ ক্যাটাগরিতেও ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এই বিভাগে মোট ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪০ জন নাগরিক নিবন্ধিত হয়েছেন।
জেলা ভিত্তিক নিবন্ধনের দৌড়ে ১ লাখ ১২ হাজার ৯০ জন ভোটার নিয়ে শীর্ষে রয়েছে কুমিল্লা। এরপরেই অবস্থান করছে রাজধানী ঢাকা (১ লাখ ৮ হাজার ৭৫৫ জন) এবং চট্টগ্রাম (৯৫ হাজার ২৯৭ জন)। অন্যদিকে, সংসদীয় আসন ভিত্তিক পরিসংখ্যানে ফেনী-৩ আসন (১৬,০৯৩ জন) এবং চট্টগ্রাম-১৫ আসন (১৪,৩০১ জন) তালিকার ওপরের দিকে রয়েছে।
আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান জানিয়েছেন, নিবন্ধনের সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা ভোটারদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। যাদের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে, তারা আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে তা হাতে পাবেন।’
নির্বাচন কমিশন থেকে ভোটারদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, পোস্টাল ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা করা ভোটারের একান্ত দায়িত্ব। যদি কেউ ব্যালটের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন বা অন্য কোনোভাবে গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) স্থায়ীভাবে ব্লক করে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া প্রায় ১০ হাজার ভোটারের ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় তাদের সঠিক ঠিকানা প্রদানের জন্য পুনরায় বার্তা পাঠানো হয়েছে।