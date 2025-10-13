হোম > জাতীয়

পিপিএম ও বিপিএম পাচ্ছেন ছয় পুলিশ সদস্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাহসিকতা, পেশাদারি ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ছয় পুলিশ সদস্যকে ‘বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)’ ও ‘রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)’ দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ফরিদা খানম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২৫ সালের মে ও জুন মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় দুই ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জনকে এ পদক দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে একজন পাচ্ছেন বিপিএম ও অন্য পাঁচজন পিপিএম পদক।

বিপিএম পদক পেয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এএসআই (নিরস্ত্র) মো. আতিক হাসান। এ ছাড়া পিপিএম পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন ডিএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. এনায়েত কবীর সোয়েব, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানা ইপিজেড ফাঁড়ির এসআই (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ খাজু মিয়া, মুন্সিগঞ্জের হাতিমারা তদন্ত কেন্দ্রের এএসআই (নিরস্ত্র) মো. এমদাদুল হক, গাজীপুর হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল আমিনুর রহমান খান ও ডিএমপির কনস্টেবল মো. সুজন আলী।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি হওয়া পদকসংক্রান্ত এ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

