গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাতের মামলা

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (জিসিসি) নামে ভুয়া ব্যাংক হিসাব খুলে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমসহ সাতজনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মামলাটি করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমান। তিনি দুদকের গাজীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, প্রতারণার মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের গাজীপুরের কোনাবাড়ী শাখায় ‘গাজীপুর সিটি করপোরেশন’ নামে একটি ভুয়া চলতি হিসাব খোলা হয়। ওই হিসাব খোলার সময় কেওয়াইসি (KYC) ফরমে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নিজের ব্যক্তিগত বাংলালিংক নম্বর ব্যবহার করেন। হিসাবটি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনো বোর্ড সভার অনুমোদন ছাড়া খোলা হয় এবং মেয়রের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।
দুদকের অভিযোগে আরও বলা হয়, প্রতারণার উদ্দেশ্যে খোলা ওই হিসাবে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৯৯৫ টাকা জমা করা হয় পে-অর্ডারের মাধ্যমে। এর মধ্যে পুরো ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা নগদে উত্তোলন করা হয়। এ ছাড়া ৮ হাজার ৫ টাকার একটি পে-অর্ডার ইস্যু করা হয় এবং অন্য ১৬ হাজার ৯৯০ টাকা ভ্যাট ও অন্যান্য বাবদ কর্তন করা হয়।
এ ঘটনায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ছাড়াও অভিযুক্ত হয়েছেন প্রিমিয়ার ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোনাবাড়ী শাখার ব্যবস্থাপক মো. মোতালিব হোসেন, মো. শহিদুল ইসলাম, জিসিসির সার্ভেয়ার মোকলেছুর রহমান মুকুল, শামীম হোসাইন, আশরাফুল আলম রানা ও প্লুটু চাকমা।
দুদক জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৫(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।