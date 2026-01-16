বাংলাদেশকে বদলাতে চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে দাঁড়াবেন: আদিলুর রহমান খান

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ভোট দিতে হবে। ফ্যাসিবাদকে দমন ও প্রতিহত করতে হবে—এমন মন্তব্য করেছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ শুক্রবার সকালে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আদিলুর রহমান খান বলেন, এত দিন যে অন্যায় হয়েছে, সেই অন্যায় আর হতে দেওয়া হবে না। গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের উদ্যোগে জুলাই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সনদের বিষয়ে সবার সম্মতি নিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ‘যাঁরা বাংলাদেশকে বদলাতে চান, বাংলাদেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে চান; তাঁরা সবাই গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে দাঁড়াবেন।’
বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, বান্দরবানের পুলিশ সুপার আবদুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।
পরে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বান্দরবান শহরের নিউ গুলশান এলাকায় পৌর পানি শোধনাগার পরিদর্শন করেন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার চলমান উন্নয়নকাজ ঘুরে দেখেন।
এর আগে সকালে তিনি বান্দরবানে জুলাই শহীদদের স্মরণে নির্মিত ‘জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।