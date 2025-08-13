ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিল মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।
আজ বুধবার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এই সম্মাননা তুলে দেন অধ্যাপক ইউনূসের হাতে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক ব্যবসা প্রসারে অধ্যাপক ইউনূসের অসামান্য ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস তার বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি তাঁর সামাজিক ব্যবসার দর্শন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।
সকালে অধ্যাপক ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এসময় শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদকে সম্মান জানাতে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীগণ উপস্থিত ছিলেন। এটি অধ্যাপক ইউনূসের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার কাজের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।