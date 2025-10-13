পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা যুক্ত করার প্রস্তাব

বাংলাদেশ পুলিশের নীতি নির্ধারণে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামী দিনের পুলিশ প্রশাসনকে আরও দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে প্রণীত ‘বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ–২০২৫ (খসড়া)’ নিয়ে গতকাল রোববার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এ মতামত দেওয়া হয়।
গতকাল বিকেলে পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) বাহারুল আলম। সভায় বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পুলিশ পরিদর্শক মনিরুল হক ডাবলু সংগঠনের পক্ষে অংশ নেন।
আলোচনাকালে মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘বাংলাদেশ পুলিশ কমিশনে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। এতে কমিশনের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটবে।’
এছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পুলিশের সার্বিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ছিল—পুলিশ সদস্যদের ন্যায্য পদোন্নতি নিশ্চিত করা, কমিশনে পুলিশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, পুলিশের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা দায়েরের পরিবর্তে কমিশনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের বিধান সংযোজন, পুলিশের গ্রেড ও বেতন কাঠামোর উন্নয়ন এবং সরাসরি এএসআই নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা নিরসন।