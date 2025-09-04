হোম > জাতীয়

দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগ নিশ্চিতসহ ৩ দফা দাবি ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার পুনঃ ফলাফল দ্রুত প্রকাশ, গেজেট প্রকাশ এবং চূড়ান্ত নিয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এই দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ৪৪তম বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী মো. মুজাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেন, অনতিবিলম্বে ৪৪তম বিসিএসের পুনঃ ফলাফল প্রকাশ করতে হবে এবং ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে গেজেট ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৪তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১ হাজার ৭১০ পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষায় অংশ নেন ৩ লাখ ৫০ হাজারের বেশি প্রার্থী।

তিন ধাপের পরীক্ষার পর গত ৩০ জুন ১ হাজার ৬৯০ জনকে সাময়িকভাবে সুপারিশ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। তবে এর মধ্যে ৩৭২ জন রিপিট ক্যাডার থাকায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

পরে বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পিএসসি) ঘোষণা দেয়, রিপিট ক্যাডারদের স্থলে নতুন প্রার্থী সুপারিশ করা হবে। কিন্তু বিধি সংশোধনজনিত জটিলতায় দুই মাস পার হলেও পুনঃ ফলাফল প্রকাশ হয়নি। ফলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভেরিফিকেশনসহ পরবর্তী নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

সুপারিশপ্রাপ্তরা বলেন, নির্বাচনের আগে গেজেট প্রকাশ না হলে এই বিসিএস নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতিহাসের দীর্ঘতম রূপ নিতে পারে। এতে অনেক প্রার্থী বয়সসীমা অতিক্রম করবেন এবং মানসিক চাপে পড়বেন।

তাঁদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—দ্রুত পুনঃ ফলাফল প্রকাশ অথবা বিদ্যমান ফলাফল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, পুনঃ ফলাফল প্রকাশ হলে দুই-তিন কার্যদিবসের মধ্যে ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো, ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে গেজেট প্রকাশ ও চূড়ান্ত নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং পরবর্তী বিসিএসে সুপারিশ প্রক্রিয়া সে অনুযায়ী নির্ধারণ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী শাহীন আহমেদ, বোরহান উদ্দিন, মো. রাসেল মিয়া, মারিয়া জান্নাত ও ফেরদৌস আলম।

