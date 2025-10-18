হোম > জাতীয়

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (পণ্য রাখার স্থান) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘বিমানবন্দরের মতো এমন একটি কৌশলগত স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ।’

আজ শনিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘গত এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের দুই স্থানে—রাজধানীর মিরপুরে এবং চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায়—ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আকস্মিক দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা, এ ব্যাপারে আমরা সকলে উদ্বিগ্ন।

‘এই ঘটনায় যদি কোনো গাফিলতি, অব্যবস্থাপনা বা নাশকতার উপাদান থেকে থাকে, তাহলে তার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা সময়ের দাবি।’

ভবিষ্যতে যেন এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য বিমানবন্দরসহ দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান জামায়াত আমির।

ব্যবসায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আমদানিকারকসহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি। ফায়ার ফাইটারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য যাঁরা আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।’

সম্পর্কিত

ডিএনসির নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১৮ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার ও দণ্ড

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ মামলা, আসামি ৯০০

শাহজালাল বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড তদন্তে বিমানের সাত সদস্যের কমিটি

শাহজালাল বিমানবন্দরে ফ্লাইট কার্যক্রম চালু: মন্ত্রণালয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে ‘কঠোর ব্যবস্থা নেবে’ সরকার

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারেক রহমানের উদ্বেগ

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বিমানবন্দরের আকাশে

লালনের গানের মানবতার বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক: ফরিদা আখতার

সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি নারী ও তরুণদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে: সিজিএসের আলোচনায় বক্তারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা