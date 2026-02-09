হোম > জাতীয়

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে আপিল বিভাগে শুনানি কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এম এ কাইয়ুম। ছবি: সংগৃহীত

দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনের অভিযোগে এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের করা লিভ টু আপিলের (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) শুনানি আগামীকাল মঙ্গলবার।

আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব শুনানির জন্য এ দিন ধার্য করেন। কাল আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে বিষয়টি শুনানি হবে। নাহিদ ইসলাম একই আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

এর আগে দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনের অভিযোগে ঢাকা-১১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে নাহিদ রিট করেছিলেন ২ ফেব্রুয়ারি। তবে শুনানি শেষে ৩ ফেব্রুয়ারি রিট সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। পরে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ৫ ফেব্রুয়ারি লিভ টু আপিলটি করেন নাহিদ ইসলাম।

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

রিট করার সময় আইনজীবী জহিরুল ইসলাম মুসা বলেন, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুম ভানুয়াতু নামের একটি দেশের নাগরিক। তিনি তাঁর হলফনামায় বিষয়টি গোপন করেছেন। তাঁর ওই দেশের পাসপোর্টের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

