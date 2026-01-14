কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুলের বিষয়ে রুল ২ সপ্তাহে নিষ্পত্তির নির্দেশ

ঋণখেলাপির তালিকা থেকে কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছেন চেম্বার আদালত। সেইসঙ্গে দুই সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টকে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন চেম্বার আদালত। বুধবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।
এর আগে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নামে থাকা ঋণখেলাপির তালিকা স্থগিত করে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। যাতে তাকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে হাইকোর্টের আদেশ গত ৮ জানুয়ারি আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এরপর চেম্বার আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে আবেদন করেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী।
প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী বিভূতি তরফদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ৮৮ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকায় ছিলেন। তবে ১৩ জানুয়ারি তিনি দেড় কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। তাই এখন তিনি ঋণখেলাপির তালিকায় নেই।
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন বলেন, চেম্বার আদালত আগের আদেশ বহাল রেখেছেন। সেইসঙ্গে হাইকোর্টকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন।