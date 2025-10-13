হোম > জাতীয়

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় অভিযুক্ত হেফাজতে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ঢাকা সেনানিবাসে অস্থায়ী কারাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতকাল রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব মো. হাফিজ আল আসাদের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৮৯৮ সালের বাংলাদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪১(১) ক্ষমতাবলে ১৮৯৪ সালের দ্য প্রিজন অ্যাক্টের ধারা ৩(বি) অনুসারে ঢাকা সেনানিবাসস্থ বাশার রোডসংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত ‘এম ই এস’ ভবন নম্বর ৫৪কে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে রাখা হতে পারে সাবজেলে

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হলো। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ টাইব্যুনালের মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য দুই ধরনের বিচারকার্য হতে পারে। সেজন্য সেনানিবাসে অস্থায়ী কারাগার হিসেবে একটি ভবনকে ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে বিচার কাজ সহজ হয়।

