প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিজয়ী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান তিনি।
ইউএইর ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের কোর্টের চেয়ারম্যান শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ানও তারেক রহমানকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।
সহযোগিতা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনশক্তি ও উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে।
