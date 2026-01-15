হোম > জাতীয়

বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র জানিয়েছেন, আজ বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। এরপর ৩১ ডিসেম্বর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা হয় তাঁর।

