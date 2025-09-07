‎দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলেন তিনি।
আজ রোববার দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আয়োজিত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন।
রাজবাড়ী, চট্টগ্রামসহ দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত দিন যেমন ছিল, গত কয়েক দিনের ঘটনায় আমি বলব যে একটুখানি খারাপের দিকে গেছে। এটা কে আমরাও সম্পূর্ণ আগের জায়গায় যেন নিয়ে আসতে পারি, সেই চেষ্টা করব।’
রাজবাড়ীতে হঠাৎ করে এমন অস্থিরতা কেন হলো, নির্বাচন বানচালের জন্য আন্তর্জাতিকভাবেও কোনো কাজ করা হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘রাজবাড়ীর ঘটনা আমরা তদন্ত করে দেখছি। তদন্ত প্রতিবেদনের পর আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারব। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে, তবে এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, এদের মধ্যে পাঁচজনকে ইতিমধ্যে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে এসেছি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে হয়তো আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা জানতে পারব।’
যাদের গাফিলতির কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সেই ডিসি ও এসপিকে দায়িত্বে রেখে কি সুস্থ তদন্ত সম্ভব—এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘কাদের নেগলেজিন্সি হয়েছে, সেটা তো তদন্তের পর বলতে পারব। আমি যদি আগে সবাইকে সরিয়ে দেই, তাহলে তো তদন্তকে গুরুত্ব দিলাম না। তদন্তের পর কেউ দোষী বা কেউ নির্দোষী প্রমাণিত হবে। কেউ যদি দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যদি কেউ নির্দোষ হয়, তাহলে তো তার অ্যাগেইনস্টে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হবে না। এখন তদন্ত না করে আমি কীভাবে বলব যে সে-ই দোষী।’
রাজবাড়ীতে কয়েক দিন আগে থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, তার পরও কেন এই মব ঠেকানো গেল না! গতকাল হাটহাজারীতেও এমন একটা ঘটনা ঘটল। তাহলে কি আপনারা মব ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছেন? প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘না, আমরা ব্যর্থ হচ্ছি না। একটি বিষয়, আমরা কিন্তু অনেক অসহিষ্ণু হয়ে গেছি। যারা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে, আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসব। সবাইকে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করব। একটু যদি ধৈর্য না থাকে, কোনো কিছুতে কারও কোনো ধৈর্য নাই। ’
এসব পরিস্থিতিতে নির্বাচনের সময় জনগণের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হয়ে যাবে, তখন তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। জনগণ যখন নির্বাচনের দিকে চলে যাবে, তখন তাদের কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। তারা ভোটকেন্দ্রের দিকে যেতে পারবে না।