নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য ঠেকাতে টিকটকের সঙ্গে সিআইডির মতবিনিময় সভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট ও সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় শর্ট ভিডিও-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সিআইডি সদর দপ্তরে টিকটকের দুবাইভিত্তিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সিআইডি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিকটকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথমত, ক্ষতিকর ও বেআইনি কনটেন্ট দ্রুত টেকডাউন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ এবং টিকটকের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক কমিউনিকেশন চ্যানেল ও কার্যকর এসকেলেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ভুয়া তথ্য, পর্নোগ্রাফি, জুয়ার বিজ্ঞাপন, সাইবার বুলিং ও প্রতারকদের রিক্রুটমেন্ট ভিডিও দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণে টিকটকের বিদ্যমান সিস্টেম আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে মতামত পেশ করা হয়।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার পরিচালিত সার্বক্ষণিক সাইবার প্যাট্রলিংয়ের কার্যকারিতা বাড়াতে টিকটকের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া কিশোর ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সিআইডি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও স্টান্টে অংশগ্রহণ রোধে ইন-অ্যাপ সতর্কবার্তা, সেফটি ক্যাম্পেইন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে ভুল তথ্য, গুজব ও এআই-নির্ভর বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্ট দ্রুত শনাক্ত এবং অপসারণের জন্য বিশেষ প্রটোকল চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আইনশৃঙ্খলার অনুরোধসংক্রান্ত তথ্যবিনিময়ের বিষয়টি। সিআইডি জানায়, সাইবার ফ্রড, হ্যারাসমেন্ট ও ইমপারসোনেশন-সংক্রান্ত আইনগত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তথ্য চাওয়া হলে টিকটকের পক্ষ থেকে ডেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও সময় সীমাবদ্ধ তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে একটি স্পষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করার অনুরোধ জানানো হয়।
সভা শেষে সিআইডি ও টিকটক উভয় পক্ষই নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। পাশাপাশি সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, তথ্যবিনিময় ও কার্যকর সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহ। এ ছাড়া সাইবার ইন্টেলিজেন্স, অপরাধ তদন্ত, সাইবার সুরক্ষা ও ডিজিটাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। টিকটকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার আইনপ্রয়োগকারী আউটরিচ টিমের আঞ্চলিক প্রধান সোহাইব খান, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারি সম্পর্কের প্রধান ফেরদৌস মুত্তাকিন ও দক্ষিণ এশিয়ার আইনিপ্রধান আদিল শাহ।