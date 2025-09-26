হোম > জাতীয়

দুর্গাপূজায় সারা দেশে থাকবে র‌্যাবের ২৮১টি টহল দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সারা দেশে ২৮১টি টহল দল মোতায়েন করার কথা জানিয়েছে র‍্যাব।

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, ঝুঁকি পর্যালোচনা করে দুর্গাপূজায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পূজার সময় যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ব্যাটালিয়নগুলোর নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাব সদস্য মোতায়েন থাকবে। যে কোনো সহিংসতা ও নাশকতা প্রতিরোধ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকায় ৯৪টি টহলসহ সারা দেশে মোট ২৮১টি টহল দল দায়িত্বে থাকবে।

ব্যাটালিয়নগুলো তাদের নির্ধারিত এলাকার পূজা কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। র‍্যাব সদর দপ্তর সার্বক্ষণিকভাবে এসব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। পূজাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের যে কোনো চেষ্টা শনাক্ত হলে র‍্যাবকে অবহিত করার আহ্বান জানিয়েছে র‍্যাব।

‘বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ’ ও ‘মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি’র তথ্য অনুযায়ী, এবার ঢাকায় মোট ২৫৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে, যা গতবারের তুলনায় সাতটি বেশি। সারা দেশে মণ্ডপের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৩৫৫ টি, যা প্রায় হাজারখানেক বেশি। রোববার মহালয়ার মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসবের প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। হিন্দু আচার অনুযায়ী, মহালয়া, বোধন এবং সন্ধিপূজা—এই তিন পর্ব মিলে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

পঞ্জিকা অনুযায়ী, মহালয়ার সপ্তম দিন অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে পাঁচ দিনের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর সপ্তমী, ৩০ সেপ্টেম্বর অষ্টমী, ১ অক্টোবর নবমী এবং ২ অক্টোবর দশমীর সন্ধ্যায় বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব সমাপ্ত হবে।

