নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন না দিলে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: শ্রম উপদেষ্টা

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা না হলে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে এক সভায় এ কথা জানান তিনি।
বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রম ও ব্যবসার পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৩তম সভা ছিল এটি।
সভায় উপস্থিত নাসা গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাসা গ্রুপের মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদারের কাছ থেকে সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিতে বলা হয়। একই সঙ্গে সম্পত্তি বিক্রির ব্যবস্থা করে শ্রমিকের চলতি মাসের বেতন পরিশোধ করতে বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান চালু রাখা অথবা বন্ধ করার সিদ্ধান্তও জানাতে হবে। অন্যথায় মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে সঙ্গে নাসা গ্রুপের মালিক, মালিকের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের পাসপোর্ট বাতিল করা হবে।
সভায় নাসা গ্রুপের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নাসা গ্রুপের মালিক, মালিকের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের নামে সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়।
যেসব সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে—
গুলশান-১-এর ১২তলাবিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং (ব্যাংক বিল্ডিং) রয়েছে। ৩০০ ফিট এলাকায় দুই বিঘা জমি রয়েছে, যা ল্যান্ডস্কেপিং করা। জলসিঁড়ির, সেক্টর-১৭-তে একটি কাঁচা মার্কেট রয়েছে। মেয়ে আনিকার নামে একাধিক প্লট ও পরিবারের সবার অনেক সম্পদ রয়েছে। মেঘনা ঘাটে একটি ওয়্যারহাউস এবং পেট্রলপাম্প রয়েছে।
ঠাকুরগাঁওয়ে ৩০০ বিঘা জমি রয়েছে। শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির পাশে বাউন্ডারি করা আনুমানিক ১০ বিঘা জমি, দুবাইয়ে খেজুরবাগান এবং রিসোর্ট রয়েছে। চাঁদপুরে বিশাল একটি মার্কেট, নিকেতনে ১০ বিঘা জমি আছে। হাতিরঝিলে বড় দুটি খেজুরের ডিপো রয়েছে। মহাখালী ডিওএইচএসের মসজিদের পাশে ১০ কাঠা জমির ওপর বাসা রয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য সম্পদ রয়েছে এই গ্রুপের।
সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানেরা, বিজিএমইএর সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধিরা।