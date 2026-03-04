হোম > জাতীয়

সাবেক অর্থমন্ত্রী মোস্তফা কামালের ব্যবসায়িক অংশীদার আবু নোমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামালের (লোটাস কামাল) ব্যবসায়িক অংশীদার মোহাম্মদ আবু নোমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নিষেধাজ্ঞা দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের দুদক সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছেন। আবু নোমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদনটি করেন দুদকের পরিচালক মো. আবুল হাসনাত মোহাম্মদ।

আবেদনে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল, তাঁর স্ত্রী কাশমিরী কামাল এবং তাদের দুই মেয়ে কাশফি কামাল ও নাফিসা কামালের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণ, দুবাইয়ে সম্পত্তি গড়া, শেয়ার কারসাজি এবং বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মোস্তফা কামাল ও তাঁর মেয়ে নাফিসা কামালের ব্যবসায়িক অংশীদার মোহাম্মদ আবু নোমান কানাডা ও দুবাইয়ের স্থায়ী নাগরিক। তাঁর মালিকানাধীন সব মেডিকেল চেকআপ সেন্টার স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং তার সব সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ সংক্রান্ত অভিযোগটিও দুদকের অনুসন্ধানের আওতায় রয়েছে।

দুদকের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, মোহাম্মদ আবু নোমান নিয়মিত বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং বছরের বেশির ভাগ সময়ে বিদেশে অবস্থান করেন। তার একাধিক দেশের নাগরিকত্ব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গোপন সূত্রের বরাত দিয়ে দুদক জানিয়েছে, অনুসন্ধান চলাকালে তিনি বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় তাঁর বিদেশ গমন রহিত করা আবশ্যক।

