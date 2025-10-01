হোম > জাতীয়

‘বড় অপরাধীরা কীভাবে জামিন পায় তা বোধগম্য নয়’— আইজিপি এমন বক্তব্য দেননি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পুলিশ সদর দপ্তর। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) নামে প্রচারিত জামিন সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য ও বিকৃত বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইজিপির নামে একটি ফটো কার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে—‘গ্রেপ্তারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।’ অথচ আইজিপি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।

গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে আইজিপির বক্তব্য বিকৃত করে ওই ফটো কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় মিডিয়া উইং।

পুলিশ সদর দপ্তরের মিডিয়া অ্যান্ড পিআর উইংয়ের এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে।’ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

