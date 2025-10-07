হোম > জাতীয়

সাবেক সেনা কর্মকর্তা সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও এনআইডি ব্লকের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

সাবেক সেনা কর্মকর্তা মো. সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) স্থগিত (ব্লক) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম। দুদকের উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন এনআইডি ব্লক ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সামছুর রহমান ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সামছুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে দেশ-বিদেশে প্রচুর অর্থ সম্পদ রয়েছে। এই অভিযোগের বিষয়টি দুদক অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করার পাঁয়তারা করছেন। এটা রোধকল্পে ও অপরাধমূলক কাজের আলামত রক্ষার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারিসহ তাঁর এনআইডি কার্ড ব্লকের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তারা দলদাসের মতো কাজ করতে পারবেন না, আশ্বাস সিইসির

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দাখিল হলেই নির্বাচন ও সরকারি পদে অযোগ্য, গেজেট প্রকাশ

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল শিগগির

আওয়ামী লীগকে বিচারের মুখোমুখি করতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

সংক্রামক রোগ: চার দশকে ১৬ জেলায় অ্যানথ্রাক্স

আস্থা অর্জন করাই ইসির বড় চ্যালেঞ্জ

আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে দেশজুড়ে শিল্পকলা একাডেমিতে বিশেষ আয়োজন

সৌদি আরবে বাংলাদেশি সাধারণ শ্রমিক নিয়োগে ‘মাইলফলক’ চুক্তি

জনগণের ভোটে যে-ই নির্বাচিত হোক, তার সঙ্গে কাজ করবে ভারত: বিক্রম মিশ্রি

ইউপিডিএফের গোপন আস্তানায় সেনা অভিযান, অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার: আইএসপিআর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা