হোম > জাতীয়

শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে গুমের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শেখ হাসিনা ও তারিক আহমেদ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বেশ কয়েকজনকে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

প্রসিকিউটর গাজী তামিম বলেন, র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশনের (টিএফআই) মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ৫টি এবং ডিজিএফআই পরিচালিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশনের (জেআইসি) মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিজিবির ৪ জনের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে দাখিল করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

‘ফ্রি শহিদুল আলম’, মির্জা ফখরুলের পোস্ট

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন কনস্টেবল রাশেদুল

জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালুর নির্দেশ

প্রথমবার ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হলো বাংলাদেশ

সাবেক গৃহায়ণমন্ত্রী মোকতাদিরের নামে দুদকের মামলা

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে বাংলাদেশের দুর্নীতির তথ্য বিভ্রান্তিকর: টিআইবি

আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা হালনাগাদ করার নির্দেশ

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে হজের নিবন্ধন করা যাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা