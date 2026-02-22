হোম > জাতীয়

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে শিগগির পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তাঁর এই বক্তব্যের পর থেকে পুলিশের শীর্ষ পদে রদবদল এবং কারা আসছেন নেতৃত্বে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বিশেষ করে, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক পদে সম্ভাব্য নিয়োগ নিয়ে জল্পনা চলছে।

সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা রয়েছে, শিগগির আইজিপি পদে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে আজ রোববার দুপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই মন্তব্য করেন।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলেছে, সম্ভাব্য কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নাম আলোচনায় রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি দেলোয়ার হোসেন মিঞা, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আলী হোসেন ফকির, সিআইডির প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি ছিবগাত উল্লাহ, র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাসিব আজিজ, রেলওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি ব্যারিস্টার জিল্লুর রহমান, র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ, পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজি এ কে এম আওলাদ হোসেন, অবসরে যাওয়া অতিরিক্ত আইজিপি মতিউর রহমান শেখ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সমন্বয়ক আনসার উদ্দিন খান পাঠান ও অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সূত্রগুলো বলছে, আইজিপি, ডিএমপি কমিশনার ও র‍্যাব মহাপরিচালক পদে নিয়োগ ঘিরে ইতিমধ্যে তদবির শুরু হয়েছে। আগ্রহী কর্মকর্তারা শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ করছেন; অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মকর্তা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের চেষ্টাও করছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই। শীর্ষ পদগুলোতে নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতেই দেওয়া হবে।

