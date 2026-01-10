হোম > জাতীয়

২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭ হাজার ৩৫৯, ৩৬ শতাংশ মোটরসাইকেল আরোহী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৭ হাজার ৩৫৯ জন। তাদের মধ্যে নারী ৯৬২ জন এবং শিশু ১ হাজার ৮ জন। এ সময় আহত হয়েছে আরও ১৬ হাজার ৪৭৬ জন। দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে মোটরসাইকেল আরোহীরা।

সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা রোড সেফটি ফাউন্ডেশন আজ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য প্রকাশ করে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন হয়।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, ২০২৫ সালে দেশে ৭ হাজার ৫৮৪টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া একই বছর ১৩২টি নৌ দুর্ঘটনায় ১৪৯ জন নিহত, ১২৩ জন আহত এবং ৩৪ জন নিখোঁজ হয়। রেলপথে ৫১৯টি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় ৪৭৮ জন এবং আহত হয় ১৫২ জন। ২০২৪ সালে দেশে ৬ হাজার ৯২৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ২৯৪ জন নিহত এবং ১২ হাজার ১৯ জন আহত হয়। সেই হিসাবে পরের বছর দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ২৯টি; যা মোট দুর্ঘটনার ৩৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং মোট নিহতের ৩৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ২ হাজার ৬৭২ জন। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৫ হাজার ৭২৩ জন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, যা মোট নিহতের প্রায় ৭৮ শতাংশ।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কারণ তুলে ধরে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশে নিবন্ধিত মোটরযানের প্রায় ৭১ শতাংশই মোটরসাইকেল। এর চালকদের বড় অংশ কিশোর ও তরুণ। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে তারা নিজেরা যেমন দুর্ঘটনায় পড়ছে, তেমনি অন্যদের জীবনও ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলার অভাব প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিআরটিএ, বিআরটিসি, ডিটিসিএ, পুলিশ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, কাঠামোগত সমস্যা ও জবাবদিহির অভাবের কারণে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরছে না। বছরের পর বছর বৈঠক, কর্মশালা ও কমিটি গঠনের মধ্যে উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন সড়ক দুর্ঘটনার জন্য ১৩টি কারণ চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, অতিরিক্ত বোঝাই, চালকদের অদক্ষতা ও অসুস্থতা, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও বেতনকাঠামোর অভাব, ত্রুটিপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো, তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালনা, ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানা এবং বিআরটিএর সক্ষমতা ও জবাবদিহির ঘাটতি।

