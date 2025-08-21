অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের মামলায় বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম ভূঁইয়াকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১-এর বিচারক আবুল কাশেম এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সেলিম ভূঁইয়ার আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেসবাহ।
২০১৯ সালের ২০ জুন বিএনপির এ নেতার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজধানীর রমনা মডেল থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক মো. আবদুল ওয়াদুদ।
মামলার এজাহারে বলা হয়, সেলিম ভূঁইয়া দুদকে যে সম্পদ বিবরণী জমা দিয়েছেন, তাতে তিনি ১ কোটি ৯ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩২ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। দুদকের অনুসন্ধানে তাঁর নামে ৪ কোটি ৪৩ লাখ ৪৮ হাজার ৪১৩ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনি ১ কোটি ৩১ লাখ ৮৮৩ টাকার সম্পদের উৎস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত।
তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার বাদী। এরপর ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়।
বিচার চলাকালে ১০ জন সাক্ষীর মধ্যে আটজনের সাক্ষ্য নেন আদালত।