দুর্নীতি প্রতিরোধে যৌথ গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে দুদক: টিআইবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) মধ্যে নতুন করে পাঁচ বছরের জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুদকের পক্ষে মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এ স্মারকে সই করেন।

অনুষ্ঠানে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ ও সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম উপস্থিত ছিলেন।

দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ‘টিআইবির সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ১০ বছর পূর্ণ হলো। এ সহযোগিতা এখন পাঁচ বছরের মেয়াদে নবায়ন করা হয়েছে। আমাদের মূল কাজ হচ্ছে, একে অপরের সহযোগী হয়ে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য কাজ করা।’

আবদুল মোমেন আরও বলেন, ‘টিআইবির প্রকাশিত দুর্নীতি ধারণা সূচককে এবার প্রথমবারের মতো আমরা স্বাগত জানিয়েছি। আগে সরকার একে মানতে চাইত না। তবে এবার আমরা মনে করি, সূচকটি অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি।’

দুদক চেয়ারম্যান জোর দিয়ে বলেন, ‘প্রথমে আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, নয়তো অন্যকে বলার নৈতিক অধিকার থাকবে না। আমরা প্রমাণ পেলেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে অনেক তদন্ত দীর্ঘায়িত হয়।’

আবদুল মোমেন জানান, দুদকের সীমিত জনবল ও দীর্ঘমেয়াদি মামলার কারণে কাজের চাপ বাড়ছে। তারপরও কমিশন চেষ্টা করছে পুরোনো মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলো চলমান এবং শিগগির রায় হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আর তারিক সিদ্দিকের মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, স্টে অর্ডার এসেছে, সেটির বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া চলছে, এই মামলাও এগিয়ে যাবে।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো দুদককে সত্যিকারের দুর্নীতি দমন কমিশনে রূপান্তরিত করা। এ জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আইনি সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টিআইবি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা অব্যাহত থাকা জরুরি।’

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘২০১৫ সালে প্রথম দুদকের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা স্মারক হয়েছিল। এত দিন মেয়াদ ছিল দুই বছর। এবার তা পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হলো, যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।’

ইফতেখারুজ্জামান আরও জানান, নতুন চুক্তির আওতায় যৌথ গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণে দুদক ও টিআইবি একসঙ্গে কাজ করবে।

দুদক কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘ফরেনসিক তদন্ত, মানি লন্ডারিং ও ক্রিপ্টোকারেন্সিসংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।’

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক মনে করেন, প্রস্তাবিত ৪৭টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে দুদক একটি আদর্শ দুর্নীতি দমন কমিশনে রূপ নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

