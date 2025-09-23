হোম > জাতীয়

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ডক্টর চং সি জ্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নিদুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ডক্টর চং সি জ্যাক বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন।

চং সি জ্যাক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে এসে রাত সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন। এ সময় তিনি আহতদের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজখবর নেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিটিংয়ের আগে তিনি হাসপাতালের পরিচালক মহোদয়কে সাথে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক মোঃ সায়েদুর রহমান মহোদয়ের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করেন।

এরপর তিনি চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসি সহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সাথে মিটিং করেন ডক্টর চং সি জ্যাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

উল্লেখ্য, মাইলস্টোন স্কুল দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসক দলের একজন ছিলেন তিনি।

সম্পর্কিত

দেড় হাজার কিমি সড়ক ভাঙা

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

ফায়ার সার্ভিসের কর্মী শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: ফের বাড়ল তদন্ত কমিশনের মেয়াদ

‎টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটারদের চিকিৎসায় আসছেন সিঙ্গাপুরের চিকিৎসক: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

রাজনৈতিক দলগুলোকে সাধারণ আসনে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী দেওয়ার দাবি

থানায় লাশ পুড়িয়ে রাতে বাইপাইল মসজিদের সামনে রেখে আসে—ট্রাইব্যুনালে ভাঙারি ব্যবসায়ী মতিবর

বালিশ-কাণ্ডে চাকরি গেল এক প্রকৌশলীর, অন্যজনের কমল বেতন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা