ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুহাম্মদ রিয়াজ হামিদউল্লাহকে তলব করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই তলবের মূল কারণ হলো জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেতার ‘উসকানিমূলক’ মন্তব্য।
গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের দেশে যারা বিশৃঙ্খলা করে—সন্ত্রাসী, ভোট চোর—আমাদের দেশে যারা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে, হাদি ভাইকে যারা হত্যার চেষ্টা করেছে, নির্বাচন যারা বানচাল করতে চাইছে, দেশের পরিবেশকে যারা অস্থিতিশীল করতে চাইছে, সীমান্তে যারা আমাদের ভাই-বোনদের মেরে ঝুলিয়ে রাখে, তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে ভারত।’
হাসনাত আরও বলেন, ‘ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে না, যারা আমার দেশের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, যারা ভোটাধিকারকে বিশ্বাস করে না, মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে না, যারা এই দেশের সন্তানদের বিশ্বাস করে না, আপনারা যেহেতু তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে সেভেন সিস্টার্সকে ভারত থেকে আলাদা করে দেব।’
ভারত সরকার এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, ‘আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার দেশে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।’
এদিকে হাসনাত আবদুল্লাহ এই বক্তব্যের জেরে ‘নিরাপত্তার স্বার্থে’ আসামের কাছাড় জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চরমপন্থী উপাদানগুলোর সম্ভাব্য চলাচল এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য অননুমোদিত আন্তসীমান্ত কার্যকলাপ রোধ করতেই সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকায় এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানির সুযোগ দেওয়া এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টার অভিযোগ এনে ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।